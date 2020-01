Policajtov sa pred súdom zastal vrah

Pred viac ako dvomi rokmi Igor Tököly (52) v policajnom aute dobodal svoju manželku Ľubicu (†41). Odpykáva si 16-ročné väzenie, pred súdom vyhlásil, že policajti za to, čo sa stalo, nemôžu. Policajti Ján G. a Michaela V. sú obžalovaní z marenia úlohy verejným činiteľom.

VIDEO: V prospech policajtov svedčil vrah.

Obžalovaní na súd neprišli. V súčasnosti už Ján G. policajtom nie je a Michaela V. čerpá materskú dovolenku. Tökölyho priviedli na súd v putách, vo väzenskom mundúre. Najskôr vypovedal, že keby v auguste 2017 neboli pre jeho hádku s manželkou privolaní policajti, tragédia by sa nikdy nestala.

Na druhej strane vyhlásil, že policajti za to nemôžu. „Sú nevinní,“ povedal pred sudcom. V osudný deň mal vypité a manželka vraj od neho chcela odísť, lebo odhalil jej neveru. „Nechcel som ju pustiť. Žiadal som od nej vysvetlenie, lenže ona sa bála, plakala a stihla zavolať svojej mame, ktorá potom kontaktovala policajtov. Prišli, keď som práve fajčil na balkóne,“ podotkol Tököly.

Manželia žili v budove bývalého kultúrneho domu v novobanskej časti Štále, v ktorom im mesto poskytlo sociálny byt na prvom poschodí. Žiadni iní ľudia tam nebývali. Po príchode hliadky bol objekt zamknutý. Ako prvá z neho vyšla ustráchaná žena. Policajtom vravela, že sa bojí svojho manžela a nechce s ním zostať.

„Chvíľu po nej som za nimi prišiel aj ja. Pýtali sa jej, či som ju zbil alebo jej nejako ublížil. Odvetila, že nie. Stále však tvrdila, že sa ma bojí a chce ísť k svojej mame. Príslušníci od nás pýtali občianske preukazy, tak sme sa po ne spolu s nimi vrátili do budovy,“ pokračoval.

Práve cestou k bytu si vraj pri schodoch všimol kuchynský nôž, ktorý mala predtým, počas hádky, vytiahnuť Ľubica. „Vravela, že ak ju nepustím, zabije ma. Zrejme ho odhodila, keď utekala dolu za policajtmi,“ mieni Tököly.

Kým jeho žena a policajtka vošli do bytu pre preukazy, on zostal pred dverami s druhým policajtom. Ten práve vtedy Tökölyho prehľadal, pričom u neho nenašiel žiadny predmet. „Nôž som zodvihol zo zeme cestou nazad k ich autu. Policajt išiel predo mnou, nemohol si to všimnúť,“ predviedol odsúdenec nenápadný pohyb, ktorým sa mal zmocniť vražednej zbrane.

Keď sa Ľubica rozhodla odísť s policajtmi, najskôr si kajúcne kľakol na zem, plakal a prosil ju, aby to nerobila. Napriek tomu nasadla do ich služobného auta. To ho vraj vyprovokovalo k surovému činu.

Keď už boli vo vozidle aj policajti, Tököly priskočil k zadným dverám, otvoril ich a šesťkrát manželku bodol do prednej časti trupu. „Najskôr si asi mysleli, že ju bijem päsťami,“ podotkol. Rýchlo ho však spacifikovali a policajtka hneď volala záchranku. Napriek poskytnutiu prvej pomoci a prevozu do novobanského zdravotníckeho zariadenia žena zraneniam podľahla.

Po výpovedi odviedli svedka v putách späť do väzenia. Advokát Jozef Bóna, zastupujúci Jána G., uviedol, že vyjadrenie Tökölyho o nevine policajtov ho neprekvapilo. „Od začiatku hovoríme, že je to tak. Veríme, že súd rozhodne spravodlivo a môjho klienta oslobodí,“ povedal.

Ďalší termín pojednávania vytýčil sudca na začiatok apríla. Vypovedať majú dvaja svedkovia – Tökölyho príbuzný a jeho staršia dcéra, devätnásťročná Dominika. S nebohou Ľubicou má ešte šestnásťročnú Natáliu.