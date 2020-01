Učitelia v Martine dali hromadné výpovede, štrajkujú

Najväčšia základná škola v Martine má problém – až 35 zamestnancov dalo výpoveď. Takto sa rozhodli dať najavo nespokojnosť s voľbami novej riaditeľky, ktoré boli podľa nich zmanipulované. Znechutení pedagógovia vstúpili do štrajku. Nové vedenie školy aj mesto ako zriaďovateľ o plánovanej akcii vedia, no trvajú na tom, že voľby boli v súlade so zákonom.

VIDEO: Na najväčšej základnej škole v Martine vo štvrtok začala časť učiteľov štrajkovať. Podľa nich nebol výber novej riaditeľky transparentný.

Základná škola na Hurbanovej ulici má 702 žiakov, ďalších dvesto detí navštevuje škôlku, ktorá je jej súčasťou. Prvá vlna výpovedí prišla 7. januára, na druhý deň sa pridalo ďalších osem zamestnancov. Z ich celkového počtu 68 ide teda o viac ako polovicu vzbúrencov.

Funkcií sa vzdali tri zástupkyne riaditeľky, vedúci predmetových komisií, metodických združení aj krúžkov. „Funkciu som položila aj ja ako výchovná poradkyňa,“ hovorí učiteľka Martina Pavlíková. Dôvodom sú podľa nej neférové voľby novej riaditeľky. „Domnievame sa a máme veľa indícií smerujúcich k tomu, že obdobie pred voľbami bolo zmanipulované. Došlo totiž k výrazným zmenám na postoch členov rady školy,“ povedala.

Kameňom úrazu je Eva Královancová, ktorá od januára sedí v kresle riaditeľky. V škole pôsobí deväť rokov, no pred vymenovaním bola na materskej dovolenke, keďže má osemmesačné bábätko. „Predtým som bola mestskou poslankyňou a figurovala som aj v komisii školstva,“ podotkla Pavlíková. Väčšina učiteľov si podľa nej želala na mieste riaditeľky Renátu Mračkovú, ktorá učí už 29 rokov, z toho osem pôsobila vo funkcii zástupkyne riaditeľa.

„V rade školy máme zástupcu, ktorý nevypočul náš hlas. Výsledok volieb šokoval tiež mnohých rodičov, aj podľa nich mala vyhrať opačná kandidátka. Celé to považujeme za zmanipulované,“ poznamenala Pavlíková. „Rada školy sa skladala z trinástich ľudí a výsledok hlasovania skončil sedem ku šiestim v prospech Královancovej. Podľa odporúčania, ktoré dostal do ruky primátor, však bol uvedený pomer hlasovania trinásť k nule. Členovia rady školy totiž na záver podpisovali papier, o ktorom si mysleli, že ide o prezenčnú listinu. Ukázalo sa však, že podpisujú odporúčanie pre primátora, aby vymenoval Královancovú,“ vysvetlila.

Od februára začnú plynúť výpovedné lehoty. V škole je napätá atmosféra, nová riaditeľka už hľadá náhrady. „V mnohých prípadoch ide o kolegov vo veku okolo sedemdesiat rokov,“ podotkla Pavlíková s tým, že pre vážnosť situácie idú vo štvrtok štrajkovať. Zapoja sa vraj tiež zamestnanci, ktorí výpovede nedali. Učitelia majú štyri požiadavky – vyhlásenie volieb za neplatné, okamžité odvolanie aktuálnej riaditeľky, nové regulárne voľby členov do rady školy a nové výberové konanie na funkciu riaditeľa.

Súčasná šéfka školy hromadné výpovede potvrdila. „Pri troch už evidujeme žiadosti na stiahnutie,“ hovorí Královancová. Škole podľa nej kolaps nehrozí a všetko zabezpečujú tak, aby vyučovanie fungovalo. „Keďže vo štvrtok je štrajk, prizvali sme nových učiteľov formou dohody. Všetko teda prebehne normálne,“ tvrdí. Dôvod na svoje odstúpenie nevidí. „Mám menovací dekrét a mojou hlavnou úlohou je zabezpečiť chod školy, ktorá funguje. Vzniknutá situácia ma veľmi mrzí, nečakala som takúto vlnu odporu,“ priznala otvorene. „Čo sa týka voľby, všetko bolo podľa legislatívy. Nie je tam jediná vec, ktorá by nasvedčovala niečomu, čo by bolo protizákonné,“ povedala.

O plánovanom štrajku vie aj mesto. „Situáciu v tejto základnej škole pravidelne monitorujeme a v prípade, že nastanú obmedzenia vyučovacieho procesu, budeme na situáciu reagovať,“ povedala martinská hovorkyňa Zuzana Kalmanová. Mesto si vraj dalo urobiť právnu analýzu, podľa ktorej bola voľba riaditeľky legálna a bez akýchkoľvek problémov. „Išlo o tajnú voľbu a všetci trinásti členovia výberovej komisie svojím podpisom osvedčili, že to takýmto spôsobom prebiehalo. Z našej strany neexistujú žiadne pochybnosti o tom, že by to z právnej stránky nebolo v poriadku. Primátor vymenoval pani riaditeľku v súlade so zákonom,“ doplnila hovorkyňa.