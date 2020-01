Štrajkujúci učitelia v Martine: Ustúpime len po odvolaní riaditeľky

Štrajku predchádzala niekoľkotýždňová zlá atmosféra v škole, súvisiaca s voľbou novej riaditeľky. Od začiatku roka je ňou Eva Královancová, ktorá bola do svojho vymenovania na materskej dovolenke.

V škole má odučených deväť rokov. Učitelia sú presvedčení, že voľby boli neférové. Poukazujú na nejasnosti okolo nich, pričom vyhrať vraj mala skúsenejšia kandidátka – Renáta Mračková, ktorá tam pôsobí už 29 rokov, z toho osem bola na pozícii zástupkyne riaditeľky. Momentálne je práceneschopná.

Polovica učiteľov dala výpoveď

Hromadnú výpoveď dalo až 34 nespokojných zamestnancov, celkovo ich má škola 68. Od februára im začnú plynúť výpovedné lehoty. Zložených bolo tiež viac ako dvadsať funkcií – vzdali sa ich všetky tri zástupkyne riaditeľky, výchovná poradkyňa, správca siete, vedúci predmetových komisií, metodických združení aj krúžkov.

„Na protestné stretnutie deň pred štrajkom nás prišli podporiť aj stovky rodičov detí,“ hovorí učiteľka Martina Pavlíková s tým, že spustili tiež petíciu za nové voľby. Zatiaľ majú vyzbieraných takmer päťsto podpisov. Štrajk má trvať neobmedzene, kým sa situácia nezmení podľa ich požiadaviek. Aby stiahli výpovede a znovu začali učiť, trvajú na odstúpení riaditeľky a novom výberovom konaní.

Aktuálne škola funguje v núdzovom režime. „Neviem, či sú ideálnou náhradou za nás dôchodcovia a učitelia prvého stupňa, ktorí majú dopĺňať vyučovanie na druhom stupni,“ povedal učiteľ Peter Peržel. K štrajkujúcim dokonca prenikali informácie, že v jednej triede bolo vo štvrtok až 50 žiakov, pričom na jednej stoličke sedeli po dvoch.

„Prvú hodinu zostali na chodbách,“ znela jedna z esemesiek, ktoré im poslal zdroj z budovy. Niektorí vraveli, že pre krízový stav stiahlo vedenie učiť do tried aj vychovávateľky z družiny, ktoré nemajú potrebnú kvalifikáciu. Královancová to však poprela.

„Mám všetko, čo sa týka diplomov, vysvedčení, papierovo je to v poriadku. Ide o šiestich ľudí, ktorí tu teraz pracujú na dohodu – buď sa do Martina nedávno prisťahovali, alebo sú to učiteľky, ktoré si hľadajú prácu po materskej dovolenke,“ povedala riaditeľka s tým, že vypomáhajú aj dve dôchodkyne. Na hodinách suplujú tiež interní učitelia, ktorí majú v danej chvíli voľno.

Príde inšpekcia na kontrolu?

Najväčším problémom vo štvrtok podľa Královancovej bolo, že školník ráno nenahlásil neprítomnosť na pracovisku, preto mali komplikácie s otvorením tried. „Vyriešilo sa to behom desiatich minút, takže vyučovací proces funguje. V každej triede je zabezpečený učiteľ s odborným vyučovaním,“ povedala. Tvrdí, že súčasný stav je udržateľný.

„Verím však, že štrajkujúci celú situáciu prehodnotia a uvedomia si, že deti tu nie sú pre nás, ale my sme tu pre ne,“ poznamenala. Nové voľby riaditeľka odmieta, pričom vraj od ľudí, ktorých v škole teraz má, cíti veľkú podporu. Keďže nevie, dokedy štrajk potrvá, nemôže za viac ako tridsať zamestnancov hľadať trvalú náhradu. „Pristúpiť k tomu môžem až po uplynutí výpovedných lehôt,“ vysvetlila.

Mesto ako zriaďovateľ k aktuálnemu stavu len zopakovalo vyjadrenie z predchádzajúceho dňa, keď sa konal protest. „Situáciu v tejto základnej škole pravidelne monitorujeme a v prípade, že nastanú obmedzenia vyučovacieho procesu, budeme reagovať,“ uviedla hovorkyňa samosprávy Zuzana Kalmanová.

Hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová o plánovanom štrajku v Martine vedela, no vo štvrtok popoludní ešte netušila, že už k nemu aj došlo. „Keď sa časť učiteľov rozhodne štrajkovať a riaditeľka to zabezpečí na základe inej formy pracovnoprávneho vzťahu, nie je to problém. Ten by nastal, ak by sa v nejakom mimoriadnom rozsahu, relatívne dlhší čas, nepodarilo zabezpečiť úplne korektné vyučovanie,“ hovorí Kalmárová.

Ak by vraj dostali relevantný podnet, že v škole nastali komplikácie, jej kolegovia tam nastúpia na kontrolu v podstate okamžite. „V prípade preukázania, že vyučovací proces nie je zabezpečený v plnom rozsahu, samozrejme, budeme postupovať v zmysle obvyklých postupov,“ doplnila.