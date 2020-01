Prešovský panelák je preč

VIDEO: Premiér Pellegrini o pomoci Prešovu s nákladmi

„Keďže stále platí mimoriadna situácia, štát vie všetky náklady, ktoré tam ešte dodatočne vzniknúť môžu, uhradiť. Ak teda jeden milión eur na pokrytie aktivít nebude postačovať, vláda v rámci definitívneho vyúčtovania vie uhradiť aj dodatočné náklady," uviedol Pellegrini. Podľa primátorky Prešova Andrey Turčanovej (KDH) sa náklady na odstraňovanie následkov výbuchu a požiaru paneláka vyšplhali na vyše 1,3 milióna eur.

Primátorka premiérovi vysvetľovala objednávku na demolačné práce a vývoz sutín vyčíslenú na 1,1 milióna eur. „Nie som ani súdny znalec, ani stavbár, aby som vedel, koľko stojí kilometer za odvoz sutiny a podobne. Na to sa musia pozrieť odborníci. Po definitívnom ukončení prác a vyhlásení ukončenia mimoriadnej situácie sa na okresnom úrade spolu s krízovým štábom zverifikujú všetky náklady, ktoré môže preplatiť vláda. Ak niektoré sumy nezodpovedajú bežnej realite, štát ich nepreplatí,“ vyhlásil Pellegrini a zdôraznil, že faktúry za práce budú hradené zo štátneho rozpočtu, nie z verejnej zbierky na pomoc obyvateľom.

„Napríklad dobúranie troch podlaží je v sume 185-tisíc, nakladanie o odvoz bol stanovený na 384-tisíc eur. Všetky položky sú v jednom rozpočte, ak by sme vystavili objednávky na jednotlivé práce, tak by všetci povedali, že je to všetko v poriadku,“ myslí si Turčanová. Mesto doteraz prerozdelilo z oficiálneho účtu pre obyvateľov Mukačevskej ulice 523 500 eur, momentálne je na ňom 3,8 milióna eur a zbierka s končí 31. januára.

V piatok zostala na mieste dvanásťposchodového domu len základová doska. „Nesmie byť porušená kvôli vykonaniu vyšetrovacích a zisťovacích úkonov zo strany polície,“ vysvetlil Vladimír Tomek, hovorca prešovskej radnice.