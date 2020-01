Dvadsať rokov pre muža, ktorý suseda ťahal za autom

"Pre absolútnu malichernosť brutálnym spôsobom, za ktorý by sa nemuseli hanbiť ani mafiánske skupiny z deväťdesiatych rokov minulého storočia, pripravil o život mladého človeka. Chladným až hyenistickým spôsobom popravil poškodeného," povedal prokurátor na súde, keď žiadal pre 65-ročného Jána K. doživotie.

Ján K. mával pravidelne konflikty s 35-ročným susedom Štefanom Š., s ktorým mali spoločný dvor. Vlani v auguste šiel Štefan Š. poprosiť Jána K., aby stíšil hudbu. Sused však na mladšieho muža zaútočil oceľovou rúrou. Keď zostal ležať na zemi, zviazal mu nohy a priviazol ho k autu.

Kolesom mu dva razy prešiel po hlave a rozdrvil mu lebku. Potom ho ešte asi kilometer ťahal po štrkovej ceste. Telo potom hodil do plytkého močiara. Prokurátor zdôraznil, že ak by ho nevidela svedkyňa, zrejme by telo obete nenašli.

Podľa znaleckého posudku z odboru psychiatria bol v čase spáchania skutku Ján K. v strednom stupni opitosti. „S obeťou bol dlhodobo vo vojnovom stave, bol presvedčený, že obeť mu robí schválnosti,“ konštatoval znalec.

Podľa znalca z odboru psychológie narastala nenávisť medzi Jánom K. a Štefanom Š. závisle od toho, ako sa stupňovali ich konfikty, znalec tiež skonštatoval, že náprava obžalovaného je neistá.

„Som vinný, je mi to ľúto, ospravedlňujem sa, dajte mi slučku a ja to ukončím,“ rozplakal sa Ján K. v záverečnej reči. „Nechcel som mu robiť bieleho koňa a sadiť marihuanu medzi kukuricu,“ vysvetľoval s plačom motív svojho činu.

Rozsudok nie je právoplatný, pretože prokurátor sa odvolal.