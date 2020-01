Dôchodkyni susedské spory prerastajú cez hlavu

Dôchodkyňa je po smrti manžela jedinou majiteľkou domčeka, ktorý má už 113 rokov a momentálne je najstarším v obci. Stále je v pôvodnom stave, nikdy ho nerekonštruovali ani nerobili žiadne výraznejšie zásahy.

„Je to rodičovský dom, ktorý som v roku 1986 zdedila po nebohom bratovi,“ hovorí dôchodkyňa. Nehnuteľnosť, ktorá je podľa nej obecnou pamiatkou, by chcela opraviť a zachovať pre budúce generácie. Pustiť sa však do toho nemôže, kým to nemá všetko právne v poriadku.

„Sused si nárokuje na polovicu môjho dvora, ktorý v podstate využívame spoločne. Ešte niekedy v sedemdesiatych rokoch si na ňom urobil aj žumpu. Keď som ho s odstupom času požiadala, či by som sa na ňu nemohla napojiť aj ja, odmietol s tým, že si mám postaviť vlastnú,“ krúti hlavou. Nová žumpa by pre ňu možno až takým problémom nebola, no tvrdí, že priestorovo ju už nemá kde umiestniť.

Spor so susedom

Svoj dvor si neskôr chcela ohradiť a so susedom sa dohodnúť. Plánovala mu vraj pridať pol metra okolo jeho rodinného domu a keďže sa na jej pozemku nachádza jeho žumpa, v rámci mediátorov navrhla dohodu o prenájme za symbolickú cenu 2,40 eura mesačne. „Nesúhlasil s tým, nepomohli ani mediátori. Práve naopak, začal ma zosmiešňovať a dokonca došlo k poškodeniu mojej chalupy, ktorá bola nastriekaná nejakým svinstvom,“ pokračovala pohoršene.

Jej sused Vincent Danech sa počas našej návštevy práve pohyboval po dvore. Oslovili sme ho, či by sme sa o probléme so susedou mohli v pokoji porozprávať. „Dal som jej návrh na riešenie, odmietla ho. Doručil som jej to aj prostredníctvom právnika,“ odvetil podráždene. Keď sme sa ho opýtali, či je ochotný tento doklad ukázať, pokrútil hlavou. Na ďalšie otázky už nereagoval. „Žiadne riešenie mi nenavrhol,“ podotkla ticho Turjanová.

Spor so susedkou

Vzápätí sme sa presunuli na druhú stranu, z ktorej susedí so Zdenou Kováčovou. „Žiaľ, je to dvojdom, medzi nami sú len priečky a máme spoločný krov. Ona sa o svoju časť nestará – rozpadá sa jej to a tým poškodzuje môj majetok. Do chalupy mi zateká, mám mokré múry,“ sťažuje sa dôchodkyňa na susedu, ktorá schátranú časť nepoužíva, no býva hneď vedľa – v novšie postavenom dome.

„Mala by investovať aspoň do základných opráv, aby sa to nezrútilo a nezničilo pritom aj môj majetok,“ mieni Turjanová. Pripomenula, že ide o obecnú pamiatku a na jej zachovanie by chcela získať dotáciu. „Keby to zostalo ako celok, teda dvojdom, bolo by to jednoduchšie,“ doplnila.

Kováčová nemá problém so susedou komunikovať, no dala najavo, že opustenú budovu opravovať neplánuje. „Nemám na to financie ani silu. Keď ešte žil môj manžel, svoju časť sme chceli zbúrať, ale ona s tým nesúhlasila. Ak chce, stále som ochotná dať to zvaliť a mne z toho zostane len pivnica. Na nič iné nepristúpim,“ povedala neoblomne.

Názor starostu a právnika

Podhorský starosta Anton Chobot prípad Anny Turjanovej pozná. „Je to dosť zamotané,“ hovorí s tým, že prikloniť sa nechce ani na jednu stranu. „Kataster ukazuje, že pozemok patrí pani Turjanovej. Celé je to ale veľmi neprehľadné, preto sa do toho nechcem miešať. Viac by o tom vedeli predkovia súčasných majiteľov, no tí tu už nie sú. Radšej nech to ide na občianskoprávne konanie,“ poznamenal. Podobne vníma aj spor s Kováčovou. „Obidve sú tvrdohlavé a každá trvá na svojom,“ uzavrel.

Ako by dôchodkyňa mala postupovať, radí advokát Vladimír Pirošík. Vo vzťahu k susede Kováčovej môže podľa neho iniciovať tzv. štátny stavebný dohľad, teda obrátiť sa na stavebný úrad s poukázaním, že susedka neudržiava nehnuteľnosť v dobrom stavebnom stave. Tým porušuje zákonnú povinnosť. „Môže žiadať, aby jej stavebný úrad uložil urobiť zabezpečovacie práce ako napríklad stabilizáciu krovu,“ povedal advokát.

S Danechom je to vraj komplikovanejšie. „Ak sa však žumpa naozaj neoddiskutovateľne nachádza na jej pozemku, a sused nemá zriadené na katastri vecné právo prístupu k nej, pani má právo mu ten prístup zamedziť – napríklad vybudovaním plota,“ tvrdí Pirošík. Týmto krokom vraj Danecha môže „vyprovokovať“, aby sa vo veci domáhal súdneho rozhodnutia. Keďže vlastníčkou pozemku je Turjanová, karty v rukách má podľa advokáta ona, nie sused. „Mimosúdna dohoda by však bola rýchlejšia, lacnejšia a menej by to narušilo vzťahy,“ doplnil.