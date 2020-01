Prvý deň banskobystrickej župy bez autobusov

Kraj kvôli krízovému stavu zriadil telefonické linky, na ktoré im od soboty rána volali stovky ľudí. Pýtali si informácie o svojich spojoch a chceli vedieť, kedy sa situácia vyrieši.

Najhoršie to je podľa banskobystrického vicežupana Ondreja Luntera v okresoch Krupina, Veľký Krtíš, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Banská Bystrica, Detva, Brezno a Zvolen. „Momentálne jazdí len do päť percent liniek. Sú to tie, ktoré si včera stihli s dopravcom dohodnúť samosprávy. My ich povzbudzujeme v tom, aby vznikli lokálne dohody, ktoré im následne vykompenzujeme. Ide nám o to, aby bol dopad na obyvateľov čo najmenší,“ hovorí Lunter.

Video: Prvé reakcie cestujúcich, keď v sobotu prestali premávať linkové prímestské autobusy.

Bežných ľudí konflikty medzi kompetentnými nezaujímajú, pre nich je podstatné včas sa dostať na potrebné miesto. V sobotu od rána mnohí márne čakali na svoje spoje. „Cestujem do Kremničky, kde pracujem, no zatiaľ neviem, ako sa tam dostanem,“ krútila nespokojne hlavou pani Ivana na banskobystrickej autobusovej stanici.

„Momentálne hľadám nejaké riešenie, no zrejme sa ešte potrápim. V pondelok budeme mať problém dostať sa do roboty viacerí,“ dodala znechutene. Neďaleko nej sme natrafili na ďalšieho sklamaného cestujúceho. „Potrebujem ísť do Veľkého Krtíša, ale zistil som, že autobus mi nejde,“ vraví Milan. „Dostanem sa tam jedine vlakom. Iné mi nezostáva,“ podotkol s tým, že ťažkosti teraz nebudú mať len pracujúci, ale aj študenti. „Ľudia sa nemajú ako dostať domov, situácia je vážna,“ mieni.

Areál SAD Zvolen bol v sobotu popoludní plný zaparkovaných vozidiel, ktoré nepremávajú. Tamojšia autobusová stanica v porovnaní s ním zívala prázdnotou. Napriek tomu sme na nej stretli troch ľudí čakajúcich na svoje linky. „Chcem ísť do Zvolenskej Slatiny, vraj by sa mi to mohlo podariť spojom do Detvy. Jedna pani hovorila, že by mal fungovať,“ nádejal sa mladý muž.

Podobne bol na tom cestujúci do Vígľaša. „Uvidíme, či sa tu niečo ukáže,“ reagoval. Ani po niekoľkých minútach ale na stanicu žiadny autobus neprišiel. Kritické to bolo aj v Žiari nad Hronom. „Potrebujeme sa dostať do Starej Kremničky, ale okrem diaľkových liniek sme tu zatiaľ žiadne nevideli,“ rozrečnila sa partia mladých ľudí. „Vieme, že zvolenský dopravca odmieta jazdiť, no prišli sme sa presvedčiť, či je to tak naozaj. Tí hore by si mali uvedomiť, že nie každý má auto. My si teraz musíme objednať taxík, čo nie je lacná záležitosť. Celé to nie je normálne,“ uzavreli nahnevane.

Vicežupan Lunter tvrdí, že ich cieľom je, aby v pondelok autobusy opäť jazdili a situácia sa vyriešila. Súčasné konanie dopravcu má podľa neho aj trestnoprávny charakter. „Dochádza k verejnému ohrozeniu, vydieraniu a neprimeranému nátlaku. V záujme obyvateľov budeme konzekventne, aj trestnoprávne konať,“ povedal a zopakoval, že stav, v ktorom sa momentálne ocitli, je nezákonný. Neexistuje vraj žiadny dôvod, prečo k nemu malo dôjsť. „Deklarovali sme, že všetky ekonomické požiadavky, ktoré si v piatok dopravca nárokoval, uhradíme a dali sme na to pokyn. Napriek tomu naša dnešná kontrola o štvrtej ráno skonštatovala, že autobusy, tak ako mali ísť, nevyšli,“ pripomenul.

SAD Zvolen a jej štatutárovi sa teraz snažia doručiť nariadenie kraja s príkazom, aby jazdil a rešpektoval zákon. Zároveň sa obrátili na súd, kde podali neodkladné opatrenie a čakajú na jeho rozhodnutie. „Aby prikázal dopravcovi, nech do momentu, kým sa nedohodneme, neohrozoval verejnosť a naďalej pokračoval v jazdení,“ objasnil Lunter mladší. Vzápätí dopravcu vyzval, aby im dvíhal telefón a krízový stav ukončili. Samotný župan Ján Lunter opäť vyzval na rokovania, ktoré by problém vyriešili, aj premiéra Petra Pellegriniho. Zdôvodňuje to 40-percentným podielom štátu v SAD Zvolen prostredníctvom spoločnosti MH Manažment.

Predsedu predstavenstva SAD Zvolen sme v sídle spoločnosti nezastihli, nepodarilo sa nám s ním kontaktovať ani telefonicky. Na webovej stránke však svieti oznam pre cestujúcich so slovami, že nezodpovedným konaním súčasného vedenia Banskobystrického samosprávneho kraja došlo k bezprecedentnej situácii.

„V jej dôsledku musí naša spoločnosť prijať nevyhnutné opatrenia pre zabránenie nárastu vzniknutých škôd,“ uviedli s tým, že od soboty museli pristúpiť k zavedeniu režimu „Nepremáva“. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujú, no stoja si za tým, že za aktuálnu situáciu nenesú žiadnu zodpovednosť.