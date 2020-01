Autobusy v banskobystrickej župe znovu chodia, hľadá sa trvalé riešenie

Rokovaniu župných poslancov predchádzali adrenalínové dva dni, keď deväť okresov Banskobystrického kraja zostalo bez prímestských spojov. Na mimoriadne zastupiteľstvo sa prišli pozrieť viacerí starostovia a primátori zvedaví na to, ako rokovanie dopadne.

Po ťažkom víkende

Starosta obce Hodruša-Hámre Jozef Uram pripomenul, že víkendový výpadok im narobil ťažkosti. Riešili to prostredníctvom zmlúv, ktoré dohodli na stretnutí Združenia miest a obcí žiarskeho regiónu. „Najviac sme sa obávali, že v pondelok sa nebudú mať ako dopraviť deti do škôl.

Dospelí obyvatelia sa cez víkend prepravovali do práce taxíkmi, alebo si zháňali nejaký odvoz cez príbuzných či známych. Našťastie sme sa dohodli a ku kolapsu napokon nedošlo,“ povedal Uram.

Odľahlo mu, že momentálne doprava funguje podľa harmonogramu. „Keďže ide len o dočasný stav, dúfam, že krízu sa podarí zažehnať ešte počas tohto týždňa. V opačnom prípade by to bol v oblastiach, kde nepremávajú ani vlaky, veľký problém,“ doplnil.

Primátor Kremnice Alexander Ferenčík tvrdí, že v ich meste nebol víkend až taký tragický. „Keďže to bolo dopredu avizované, ľudia na to boli svojím spôsobom pripravení. Súčasný stav ma ale neupokojuje, bol by som rád, keby sa to už vyriešilo trvalo,“ hovorí.

Na Lunterovcov sa počas rokovania zniesla zo strany poslancov vlna kritiky. Išlo najmä o tých, ktorí za tzv. Kotlebove dodatky, ktoré celý spor spustili, pred pár rokmi zahlasovali. „Tiež som za ne hlasoval a stojím si za tým. Nikto vtedy proti nim nič nenamietal, nešiel ani žiadny podnet na prokuratúru. Spochybňovať sa to začalo až s odstupom času,“ povedal Ladislav Kukolík.

Bývalý župan Marian Kotleba, ktorý je v súčasnosti krajským poslancom, reagoval, že zastupitelia, ktorí za dodatky hlasovali, dali jasne najavo, že v tej chvíli išlo o najlepšie riešenie.

„Prinášali veľmi výhodné ceny pre kraj a v zastupiteľstve ich schválili jednohlasne, všetkými 41 prítomnými poslancami. Nie je možné obviňovať z toho župana,“ povedal s tým, že išlo o spoločné dielo. „Odmietam akýkoľvek podiel viny na tomto nezvládnutí dopravnej situácie v kraji,“ podčiarkol.

Rokovania budú pokračovať

Po búrlivej diskusii zastupitelia schválili uznesenie týkajúce sa uhradenia nákladov v súvislosti s verejnou dopravou v najbližších dňoch. Vicežupan Ondrej Lunter zároveň avizoval, že v stredu ich čakajú rokovania s dopravcom. „Dohodli sme sa, že si sadneme za jeden stôl a rokovania budú pokračovať,“ tvrdí.

Video: Vicežupan Ondrej Lunter po mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva.

Predseda predstavenstva SAD Zvolen Adrian Polóny ale predtým vravel, že k vzájomným rokovaniam môže dôjsť až po verejnom ospravedlnení sa župy jeho zamestnancom. Lunter mladší na to reagoval diplomaticky.

„Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí. Rovnako by ma mrzelo, ak by si niekto zo zamestnancov zvolenskej SAD akúkoľvek poznámku od nás, alebo z tretej strany, zobral osobne. Výhrady, ktoré sme mali, sú čisto vecné a týkajú sa toho, akým spôsobom doteraz prebiehali jednania,“ poznamenal.

Verí, že v stredu sa dohodnú na ďalšom postupe, aby sa situácia nevyhrocovala, a našli trvalé riešenie pre verejnú dopravu. „V prvom rade musíme odstrániť súčasné provizórium, keď sú tie služby objednávané cez samosprávy. Máme na to štyri dni a som presvedčený, že v stredu sa dohodneme,“ dodal optimisticky.

Predseda dopravnej komisie Banskobystrického samosprávneho kraja Jakub Gajdošík uviedol, že v ostatných dňoch sa snažil, aby sa za rokovacím stolom stretli obidva tábory.

„Verím, že sme veľmi blízko k tomu, aby sa v stredu uzavrela finálna dohoda. Predpokladám, že záležitosti týkajúce sa finančného zabezpečenia a vyrovnania sú už jasné. Obidve strany hovoria jednou rečou, treba už len napraviť medziľudské vzťahy a možno sa trošku ospravedlniť za urážky, ktoré v mediálnom priestore zazneli,“ myslí si Gajdošík.

Podľa neho je to už skôr v osobnej rovine a expresívne slová, ktorých sme boli svedkami, nepatria do slušného dialógu. „Predpokladám, že dnešným uznesením sme vyslali jasný signál, že záväzky, ktoré kraj voči zvolenskej SAD doteraz mal, uznáva a v najbližších dňoch ich zaplatí,“ povedal.