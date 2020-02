Prípad čistička. Rozháda celú dedinu?

Problém rieši už niekoľko mesiacov, no bez úspechu. Prišiel vraj o peniaze aj o nájomcu, ktorý chcel v jeho priestoroch podnikať.

Makovický spustil aj petíciu na odvolanie starostky. Podpísalo ju však len šesť z vyše 900 obyvateľov. „Boja sa vyjadriť svoj názor, veď starostka mnohých z nich zamestnáva. Konkrétne ide o 74 obyvateľov, ktorí pracujú nielen na obecnom úrade, ale napríklad aj v miestnom domove sociálnych služieb,“ hovorí Makovický. „K tomu keď prirátame ich rodiny, teda deti a ďalšie príbuzenstvo, tak sa nečudujem, že v dedine má len minimum kritikov,“ podotkol.

Nie čističke, áno žumpe

Ťažkosti sa týkajú multifunkčnej nehnuteľnosti, ktorú Makovický vlastní päť rokov. Kedysi sa v nej nachádzali potraviny aj pohostinstvo. Prevádzky by tam rád videl aj v súčasnosti. Plánuje tam tiež vybudovanie troch menších bytov. Brzdí ho však chýbajúca čistička odpadových vôd. „Kedysi tam bol septik, ktorý v súčasnosti nemôže byť podľa nových noriem používaný. Celý objekt je preto momentálne nepoužiteľný,“ povedal Makovický.

Čističku mu starostka zamietla, no dôvod nechápe. „Telefonicky mi oznámila, že prekopávať to nedá, lebo je tam nová cesta. Zvláštne ale je, že asi štyri týždne po mojej zamietnutej žiadosti sa v Janovej Lehote robili výkopové práce, ktoré zasiahli aj spomínaný úsek,“ tvrdí. Neskôr vraj Kováčová vyrukovala s argumentom, že ľudia v jeho susedstve krčmu nechcú. Nesúhlas dali najavo aj petíciou, ktorú podpísali dvadsiati.

„Ohradil som sa voči tomu. Toto by starostka mala riešiť s mojím potenciálnym nájomcom, ktorý tam chce zriadiť pohostinstvo, a nie so mnou. Jedna vec sú služby a druhá budova, na ktorej adrese mám aj trvalý pobyt,“ poznamenal. Paradoxné podľa neho je, že pred niekoľkými rokmi chcela starostka pokryť čističkou odpadových vôd celú dedinu. Pre malý záujem to však neprešlo.

Makovický pripomína, že už utŕžil veľké finančné straty, lebo svoju budovu nemôže prenajať ani predať. „Vlastne je to akoby som vyhodil do vzduchu 75–tisíc eur, čo je hodnota môjho objektu,“ podotkol. Rozhodol sa preto podať podnet na prokuratúru aj políciu. Je presvedčený, že v tomto prípade ide o zneužitie právomoci verejného činiteľa. Podľa neho k nemu dochádza nečinnosťou a nedostatočnou komunikáciou.

„Prokuratúra to uzavrela tak, že starostka ani poslanci obecného zastupiteľstva, ktorí vlani tiež hlasovali proti mojej čističke, nič neporušili,“ povedal s tým, že Kováčová mu odporučila urobiť si žumpu. „Pre mňa je to ale likvidačné. Okrem toho, že sú okolo toho vysoké náklady, je to aj neekologické. Všetky verejné budovy v dedine čističku majú, len ja nie,“ doplnil s obavou, že kým sa to dá do poriadku, môže prejsť aj niekoľko rokov.

Starostka navrhla iné riešenie

Kováčová potvrdila, že zriadenie čističky v budove, ktorú vlastní Makovický, neschválili obecní poslanci trojpätinovou väčšinou. „Ja som toto uznesenie podpísala. Zastupiteľstvo majiteľovi odporučilo aj inú možnosť odkanalizovania daného objektu v zmysle zákona, teda vybudovať si certifi kovanú nepriepustnú žumpu,“ hovorí starostka.

Makovickému sa vraj viackrát snažila vysvetliť, že kým sú iné možnosti odvedenia splaškovej vody z jeho budovy, nedovolia mu prekopať novú miestnu komunikáciu, ktorá bola desaťročia v dezolátnom stave. „Navrhla som mu zriadiť si na pozemku certifi kovanú žumpu aj čističku s vypúšťaním do jestvujúceho kanála, ktorý si vybudovali obyvatelia susedných nehnuteľností. Nebolo by tak nutné prekopať miestnu komunikáciu,“ podotkla Kováčová s tým, že obidve možnosti odmietol.

S týmito susedmi sa totiž Makovický dlhodobo súdi. Tí ešte vlani v máji spustili aj petíciu proti zriadeniu pohostinstva. Starostka zároveň vysvetlila, že plán pokryť čističkou celú dedinu mala pred pätnástimi rokmi, prieskumom však zistila, že návrh nezískal dostatočnú podporu obyvateľov.

Na prekopanie novej cesty dala nakoniec obec súhlas Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Tá začala podľa Kováčovej minulý rok vykonávať dlhodobo pripravovanú výstavbu nového potrubia prívodu pitnej vody, keďže ju majú mútnu, a nepodarilo sa im urobiť pretlak na potrubie popod cestu. „Zamestnanci obecného úradu s pánom Makovickým pravidelne komunikovali prostredníctvom elektronickej pošty, ja som sa s ním minimálne trikrát osobne stretla. Napriek snahe vysvetliť mu dôvody nesúhlasu poslancov si on trvá na svojom a na mňa podal trestné oznámenia,“ pripomenula s tým, že polícia aj prokuratúra jeho podnet zamietli.

To, že nespokojnému mužovi sa na petíciu žiadajúcu jej odvolanie podpísalo len šesť ľudí, určite nepripisuje strachu ostatných obyvateľov. „Na podanie petície by potreboval tridsať percent oprávnených voličov, čo je v našej obci zhruba 250 obyvateľov,“ doplnila starostka.