Senát STU potvrdil neplatnosť volieb do Akademického senátu FIIT STU

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity (AS STU) v Bratislave potvrdil stanovisko predsedníctva AS Fakulty informatiky a informačných technológií (FIIT) STU, že voľby do zamestnaneckej časti na funkčné obdobie 2019 – 2023, ktoré sa konali 16. januára, sú neplatné. Vyplýva to z mimoriadneho rokovania AS STU, ktoré sa uskutočnilo v pondelok (3. 2.). Potvrdila to Monika Karoliová z FIIT STU.