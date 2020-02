Bratislava chce začiatkom jari vyhlásiť súťaž na parkovací systém

Bratislava plánuje vyhlásiť súťaž na nový parkovací systém v meste začiatkom jari. Ten je nevyhnutný na spustenie a fungovanie celomestskej parkovacej politiky.

Magistrát chce predísť zbytočným zdržaniam v procese verejného obstarávania, rozhodol sa preto pripravené podklady do súťaže overiť aj prostredníctvom takzvaných prípravných trhových konzultácií, ktoré budú vo februári. Informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Informačný systém umožní zaregistrovať vozidlo do systému prostredníctvom evidenčného čísla vozidla, uhradiť parkovné, kontrolovať tieto úhrady či prerozdeľovať výnosy z parkovania. „Ide o komplexné riešenie softvéru a technológií, na príprave ktorého pracuje tím odborníkov z magistrátu vrátane IT špecialistov, právnikov, dátových analytikov, dopravných odborníkov či špecialistov na verejné obstarávanie niekoľko mesiacov,“ spresnil Bubla.

V rámci prípravných trhových konzultácií môžu hospodárske subjekty, ktoré majú skúsenosti s dodávkou a implementáciou podobných systémov, nezávisle vyhodnotiť a spripomienkovať mestom pripravené podklady do súťaže.

Mesto tvrdí, že tento spôsob prípravy sa podľa zákona o verejnom obstarávaní odporúča práve pri veľkých a technologicky náročných projektoch. „Odborníci z externého prostredia sa môžu takýmto spôsobom zoznámiť s predstavou obstarávateľa a navrhnúť vylepšenia plánovaného systému a jeho využitia na základe vlastných skúseností z praxe. Na základe ich spätnej väzby môže byť zadanie pre verejné obstarávanie ešte upravené,“ podotkol hovorca.

Subjekty, ktoré by mali záujem o zaslanie podkladov a účasť na týchto konzultáciách, sa môžu prihlásiť najneskôr do 17. februára do 12.00 h. Pre čo najväčšiu otvorenosť procesu bude informácia o prípravných trhových konzultáciách zverejnená na webe mesta, profile verejného obstarávateľa, v národnom i európskom vestníku a iných stránkach, aby sa do konzultácií mohli prihlásiť všetky relevantné subjekty. „Zverejnený bude následne aj zápis z prípravných trhových konzultácií tak, aby sa závery z konzultácií dostali k všetkým potenciálnym záujemcom ešte pred vyhlásením verejného obstarávania,“ spresnil Bubla.

Spustenie celomestskej parkovacej politiky v Bratislave v prvých zónach sa očakáva od roku 2021. Spoplatnené zóny budú iba na miestach, kde je výrazný problém s parkovaním, a iba v časoch, keď problém s parkovaním pretrváva. Vo vyhradených zónach budú platiť za parkovanie vodiči, ktorí nemajú trvalý pobyt v Bratislave. Platiť však budú aj Bratislavčania – rezidenti. Prevádzkovateľom parkovacej politiky bude hlavné mesto.