Nemocnice trénujú zásah pri podozrení na koronavírus

Záchranár v ochrannom obleku s maskou na tvári ju odviedol do izolačnej miestnosti. Tam za ňou prišiel lekár, ktorý si už informácie vymieňal s epidemiológiou a infekčným oddelením. Tam pacientku nakoniec previezli špeciálnou sanitkou.

Priestory, v ktorých sa žena pohybovala, okamžite dezinfikovali. Na infekčnom oddelení bude žena hospitalizovaná štrnásť dní. Zároveň jej odoberú vzorky na laboratórne vyšetrenia, ktoré nákazu potvrdia alebo vyvrátia.

Video: V Banskej Bystrici si vyskúšali, ako sa majú správať k pacientom, ktorí by mohli byť nakazení koronavírusom.

V piatok v banskobystrickej nemocnici išlo iba o tréning, lekári, sestričky a sanitári si vyskúšali spoluprácu urgentného príjmu, infektológie, epidemiológie a krajského operačného strediska tak, aby v podobnom prípade chránili zamestnancov a ostatných pacientov.

Medicínsky riaditeľ Rooseveltovej nemocnice Milan Urbáni krátko po nácviku zhodnotil, že s pripravenosťou personálu na podobný prípad je spokojný. „Všetci to zvládli na sto percent. Samozrejme, realita môže niekedy život skomplikovať,“ povedal. Pripomenul, že predvedený postup zatiaľ uplatniť nemuseli, lebo dvoch pacientov, ktorí k nim nedávno prišli z Číny, doviezli záchrankou z pražského letiska.

Doteraz bolo na Slovensku prešetrených 26 vzoriek pacientov s podozrením na nákazu pochádzajúcu z Číny a všetky boli negatívne. „Táto štatistika je aktuálna do štvrtka večera, to znamená, že nový koronavírus sa u nás zatiaľ nepotvrdil,“ uviedla hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. Upozornila, že vzhľadom na súčasné chrípkové obdobie treba rozlišovať toto ochorenie a ochorenie s novým koronavírusom.

„Ten môže mať človek len vtedy, ak má napríklad pozitívnu cestovateľskú anamnézu alebo bol v priamom kontakte s človekom, ktorý sa nachádzal v dotknutých krajinách,“ vysvetlila. Od pondelka sa už testy na koronavírus robia aj v slovenskom Národnom referenčnom centre. „Je to teda oveľa rýchlejšie, výsledky sú známe do niekoľkých hodín,“ podotkla Eliášová.

Praktické cvičenia rovnakého charakteru riešia v týchto dňoch vo všetkých fakultných a univerzitných nemocniciach. Podľa Antona Tencera, riaditeľ odboru krízového manažmentu rezortu zdravotníctva, je Slovensko povinné v súlade s medzinárodnými zdravotnými predpismi, monitorovať situáciu aj na miestach vstupu do našej krajiny.

„Konkrétne na bratislavskom Letisku M. R. Štefánika, cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké a železničnom priechode Čierna nad Tisou,“ objasnil s tým, že na priechodoch je cvičenie naplánované na 13. a 14. februára.

Ochranné obleky, overaly či masky sú podľa Tencera štandardnou vybavenosťou, ktorá by mala byť v každej nemocnici. „Samozrejme, staráme sa o to, aby sme mali aj nejaké zásoby. V súčasnosti sa rieši problematika ich doplnenia. Rokujeme so Správou štátnych hmotných rezerv, ktorá ich bude centrálne zabezpečovať,“ doplnil.

Agentúrna správa bola vymenená za autorský článok denníka Pravda.