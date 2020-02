Železnice testujú dopravných asistentov

Úlohou dopravných asistentov na tratiach z Popradu do Kežmarku a Starej Ľubovne je nielen poradiť, ale aj znižovať napätie medzi cestujúcimi a sprievodcami. Tieto trasy totiž často využívajú obyvatelia osád, ktorým sa ľahšie komunikuje v rómčine.

Železničná spoločnosť Slovensko začala s pilotným projektom, do ktorého sa zapojilo 22 dobrovoľníkov.

„Od projektu dopravných asistentov si sľubujeme väčší komfort cestujúcich a menej konfliktov a napätia. Pilotná fáza potrvá do apríla 2021,“ uviedol Filip Hlubocký, generálny riaditeľ železníc. Pripustil, že do budúcnosti by sa niektorí z týchto dobrovoľníkov mohli v železničnej spoločnosti aj trvalo zamestnať. Myšlienku vyskúšajú na týchto tratiach zámerne, dôvodom sú pomerne časté konflikty s cestujúcimi.

Cestujúcim na trase z Popradu do Kežmarku a Starej Ľubovne pomôžu asistenti. Autor: Robo Hakl, Pravda

Prácu asistenta si vyskúša aj Dominik Oračko. „Budeme sa s ľuďmi rozprávať, pomáhať im s batožinou, nájdeme im miesto na sedenie,“ vysvetľuje, čo bude náplňou jeho práce. Vo vyhrotených situáciách medzi cestujúcimi a sprievodcom sa bude snažiť konflikt vyriešiť hneď v zárodku. Koordinátorka projektu Alexandra Horváthová vysvetľuje, že asistenti nesmú pôsobiť arogantne alebo agresívne.

„Ich úlohou je zmierňovať situácie komunikáciou s ľuďmi a v prípade potreby pomôcť sprievodcovi,“ hovorí.

Záujem o prácu asistentov bol podľa nej veľký. Vyžadovali ovládanie rómčiny, slušné vystupovanie a schopnosť komunikovať s ľuďmi. „Niektorí títo ľudia študujú aj pracujú. Absolvovať museli okrem klasických školení, ako je bezpečnosť a ochrana pri práci, aj základy prvej pomoci, školenie o práci v teréne, množstvo komunikačných školení,“ dodala Horváthová.