Vo vysokohorskom teréne trvá mierna lavínová hrozba

Snehová pokrývka je všeobecne dobre spevnená s výnimkou svahov, na ktorých sa počas posledného sneženia uložilo väčšie množstvo nového snehu. „Ide najmä o svahy a žľaby východnej, juhovýchodnej a južnej orientácie. Previaty sneh je uložený vo forme dosiek a vankúšov s rôznou tvrdosťou. Uvoľnenie lavín na týchto strmých svahoch je možné najmä pri väčšom dodatočnom zaťažení. Pri oteplení počas dňa sa na strmých, slnkom osvietených svahoch môžu vyskytnúť aj menšie lavíny z mokrého snehu. Lavínová situácia je v priestore veľmi rozdielna, pri túrach je nutné správne rozhodovanie priamo v konkrétnom teréne,“ upozornil Kyzek.

Ráno bolo na horách prevažne jasno, vo Fatrách lokálne hmlisto. Teplota vzduchu sa pohybovala od mínus sedem do plus jeden stupeň Celzia. Fúkal mierny, na hrebeňoch čerstvý prevažne juhozápadný vietor s rýchlosťou do 10 metrov za sekundu, v nárazoch ojedinele do 15 metrov za sekundu. Za posledných 24 hodín nový sneh nepripadol. Za poslednú periódu (pondelok štvrtok) je to 40 až 80 centimetrov.