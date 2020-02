Zrejme našli poslednú obeť z prešovského paneláka

V sutinách zničenej prešovskej bytovky našli telesné pozostatky. Podľa Ingrid Pelechovej by mohlo ísť o jej 70-ročnú mamu Emíliu Mikličovú, ktorá bývala na dvanástom poschodí bytovky na Mukačevskej 7, ktorú vlani 6. decembra zničil výbuch plynu a požiar.

Mama s dcérou boli susedy, obe bývali na najvyššom poschodí paneláka. V čase výbuchu bola dcéra v práci, mama doma. Pri výbuchu zahynulo sedem ľudí, ôsma osoba je nezvestná. Zatiaľ. „Pred dvoma týždňami ma kontaktovala polícia, že niečo našli. Požiadali ma, aby som prišla na odber DNA, aby sa mohlo vykonať porovnanie s nálezom. Poslali to niekam do expertízneho ústavu. Povedali mi, že výsledky môžu byť aj o mesiac,“ povedala pre Pravdu Ingrid Pelechová.

Veľmi dúfa, že sa konečne jej mama našla. „Konečne by som sa s ňou mohla dôstojne rozlúčiť a vedela by som aj v sebe ukončiť trápenie,“ dúfa dcéra. Keď súd potvrdí, že jej mama nie je nezvestná a vyhlási ju za mŕtvu, dostane aj úmrtný list a bude môcť doriešiť aj niekoľko otvorených problémov, ktoré má napríklad so Sociálnou poisťovňou.

Telo obyvateľky z najvyššieho poschodia hľadali aj cvičené psy. Bez výsledkov, preto sa začalo s vyvážaním sutín na skládku v Hanušovciach nad Topľou, kde ich postupne triedia. Na skládku bolo vyvezených vyše 8 700 ton stavebného a ďalšieho odpadu, doteraz v ňom našli robotníci niekoľko osobných vecí a šperkov.

VIDEO: Príbeh prešovského paneláka: od momentu výbuchu po zrovnanie so zemou