Hrozba pádu lavín v Tatrách popoludní stúpne na tretí stupeň

„Za posledných 24 hodín pripadlo vo všetkých pohoriach do desiatich centimetrov nového snehu. Sneženie sprevádzal búrlivý západný vietor. Najmä na svahoch a žľaboch severovýchodných, východných a juhovýchodných orientácií sa nachádzajú nebezpečné snehové útvary vo forme dosiek a vankúšov, ktoré dosahujú hrúbku až 30 centimetrov,“ upozornil Sedlák s tým, že uvoľnenie lavín na týchto strmých svahoch je možné už pri malom dodatočnom zaťažení.

Horskí záchranári vzhľadom na lavínovú situáciu a trvajúci silný vietor neodporúčajú pohyb vo vysokohorskom teréne.

Ráno bolo na horách zamračené a hmlisté počasie so slabým snežením vo všetkých polohách. Teplota vzduchu sa pohybovala od mínus desiatich do mínus dvoch stupňov Celzia. Fúkal silný, na hrebeňoch búrlivý, prevažne západný vietor s rýchlosťou do 15, v nárazoch ojedinele do 25 metrov za sekundu.