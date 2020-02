V Hornom Smokovci lovil vlk samotár, musel mať veľký hlad

VIDEO: Vlk hrdúsil jelenča, ale prišiel niekto silnejší

„Nestretol som sa ešte s takýmto prípadom, je to dosť neobvyklé. Išlo ale o vyhladovaného vlka samotára, ktorý naháňal jelenča. To išlo do blízkosti ľudí, do tatranskej osady,“ komentoval zábery, na ktorých vlk ulovil laň v intraviláne Horného Smokovca, Lukáš Lončík, zoológ Správy Tatranského národného parku.

O veľkom hlade hovorí aj zoológ Patrik Pastorek z košickej zoo. „Vlky sú prirodzene plaché a nevyhľadávajú intravilány. Navyše lovia väčšinou v noci, nie počas dňa,“ vysvetlil Pastorek. Vlka samotára podľa neho mohol zo svorky vyhnať silnejší jedinec. No svorka ho mohla vypudiť aj preto, že je starý, prípadne chorý, a preto sa stal pre ostatných členov svorky príťažou. Práve choroba či vek môžu byť príčinou, že vlk stratil plachosť.

Lončík tvrdí, že turisti sa nemusia vlkov báť. „Máme v Tatrách vlky, ale žijú vo vyšších polohách. Nemáme presné informácie o počte kusov, sčítane sa nerobí. No môžu to byť desiatky kusov. Nepredpokladám, že by sa tento vlk do Horného Smokovca vrátil," dodal Lončík. Vlk sa snažil svoj úlovok odvliecť cez koľajisko. Vyrušila ho však tatranská električka.

Podľa údajov ministerstvo pôdohospodárstva z vlaňajšieho októbra je na Slovensku vyše 400 kusov vlka dravého a odhaduje sa, že minulý rok pribudlo 240 až 280 vĺčat.

Teritórium vlkov je pomerne veľké. Pri hľadaní koristi prejdú za noc 20 až 45 kilometrov. Rodičovský pár loví obyčajne v okruhu 10 až 15 kilometrov, svorka obsiahne až 100 kilometrov.