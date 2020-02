V Starej Turej niekto hádže kamene na vlaky

V Starej Turej zrejme skupina neznámych páchateľov hádže na vlaky kamene, kladie na koľajnice rôzne predmety, naposledy to boli dvere. Za vandalstvom sú podľa doterajších zistení približne trinásťroční tínedžeri.

Za ostatné dva týždne došlo až k piatim udalostiam na trati v Starej Turej. Podľa hovorcu Železničnej spoločnosti Slovensko Tomáša Kováča 24. januára narazil osobný vlak do zapichnutej tyče. Vlak nebol poškodený, ale udalosť spôsobila meškanie.

O štyri dni neskôr vyčíslili na osobnom vlaku škodu 144 eur, keď niekto ohol držadlo a poškodil lak. Do dosiek na koľajach narazil osobný vlak 2. februára. O deň neskôr narazil ďalší vlak do konštrukcie z dosiek a predbežná škoda bola tentoraz vyčíslená až na 680 eur. Naposledy narazil rovnaký osobný vlak 7. februára do naukladaných drevených paliet.

„Takéto konanie zo strany páchateľov je absolútne neospravedlniteľné. Predpokladáme, že ide o mladistvých, ktorí si takýmto spôsobom krátia voľný čas. Našťastie, zatiaľ šlo takpovediac iba o pokrčenie plechov a malé meškania našich vlakov,“ povedal Kováč.

„V zmysle predpisov sú poškodenia vozidiel vyšetrované ako škodové udalosti, vandalizmus, pri poškodených vozidlách sa vykonáva komisionálna prehliadka a zdokumentuje poškodenie. Poškodenie vozidiel je ohlásené aj poisťovni za účelom uplatnenia si náhrady škody,“ uzavrel Kováč.

Do pátrania sa zapojili najmä mestskí policajti zo Starej Turej. Aj ich pátranie smeruje k deťom, ktoré by mali mať okolo trinásť rokov. „Podľa našich zistení maloleté osoby hádžu z viaduktu kamene na vlaky, na železničné koľaje kladú palety. Naposledy hliadka našla na trati dvere, cez ktoré prešiel vlak. Dnes už máme podozrivé osoby a prípad budeme ďalej prešetrovať,“ povedal náčelník Mestskej polície Ľubomír Málek.