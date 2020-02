Raši: Projekty pre transformáciu hornej Nitry majú vytvoriť 700 miest

Vybrané projektové zámery, ktoré predložili podnikatelia a samosprávy v rámci Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra, by mali v nasledujúcich rokoch vytvoriť približne 700 pracovných miest. Dovedna osem zámerov posúdi ešte JASPERS, predkladatelia by ich mali realizovať v rokoch 2021 až 2023.

Informoval o tom vo štvrtok na brífingu po návšteve Banskej mechanizácie a elektrifikácie v Novákoch podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer).

Osem projektov spĺňa intervenčnú logiku a sú pripravené na financovanie z fondov Európskej únie v tomto a budúcom programovom období, uviedol ďalej Raši. Projekty koncom novembra 2019 vybrali z dovedna 220 indikatívnych zámerov, ktoré majú napomôcť prerodu hornej Nitry po útlme ťažby uhlia v roku 2023.

Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) plánujú výskum prírodného mikrobiálneho plynu v Hornonitrianskej kotline pre jeho potenciálnu ťažbu. Firma GA Drilling chce realizovať výskumno-vývojové centrum pre podzemné technológie, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne plánuje vývoj novej metódy materiálového zhodnotenia vedľajšieho energetického produktu z tepelnej elektrárne. HBP chcú tiež rozšíriť opravy železničných vagónov, spolu s Tatravagónkou chce vyrábať železničné podvozky, MSM e-mobility division chce vybudovať vývojové centrum pre rozvoj elektromobility a riadenie služieb. Mesto Prievidza plánuje rozšírenie sociálnych služieb a Hutira Slovakia termochemické spracovanie pneumatík.

„Okrem toho boli schválené projektové zámery na dopravnú infraštruktúru, je to R2 – projektová príprava, kde bola vydaná alokácia na výzvu. Ide o R2 križovatka D1 – Trenčianska Turná, Trenčianska Turná – Mníchova Lehota, Mníchova Lehota – Ruskovce, Pravotice – Dolné Vestenice a Dolné Vestenice – Nováky. Tieto projekty by sme chceli financovať z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu,“ ozrejmil Raši.

Rovnako sa podľa neho schválil zámer na národný projekt – obchvat Prievidze, na prvú etapu je alokovaných 23 miliónov eur, na prípravu celej dokumentácie, aj na jej druhú časť. Takisto bol schválený zámer národného projektu pre Železnice SR. Ide o optimalizáciu trate Prievidza – Jelšovce, prvá etapa.

Transformácie regiónu sa týkajú i rokovania o budúcom zdroji vykurovania Prievidze, rovnako národné projekty rekvalifikácií z Operačného programu Ľudské zdroje a Inteligentný a lepší vyšší územný celok, ktorých hlavným prijímateľom je Trenčiansky samosprávny kraj.

„Najdôležitejším nástrojom je Fond pre spravodlivú transformáciu Európskej komisie. Keďže sa komisia a celý svet orientuje na green deal, Európska komisia vyčlení špeciálne prostriedky na to, aby sa staré technológie a ťažba transformovali na nové zelené technológie, zelenú ekonomiku,“ vysvetlil podpredseda vlády.

Alokácia pre Slovenskú republiku a najmä pre hornonitriansky región je podľa neho 162 miliónov eur. „Plus to je 580 miliónov eur z mobilizovaných zdrojov. To by mali byť prostriedky, ktoré prídu sem. Okrem toho Európska únia pripravuje balík pre špecifické regióny, ktorý má mať objem 45 miliárd eur, z ktorých by tiež mali byť financované projekty, ktoré prispejú k čo najhladšej transformácii hornej Nitry,“ dodal.

Raši spolu s ministrom hospodárstva Petrom Žigom (Smer-SD) navštívili vo štvrtok i závod Brose v Prievidzi. Dodávateľ pre automobilový priemysel zamestnáva približne 1000 ľudí a jeho ambíciou je do budúceho obdobia toto číslo zdvojnásobiť.