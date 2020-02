Rieku Muránku zaplavuje odpad

VIDEO: Odpad v rieke Muránka.

Najkritickejší úsek je podľa Husaníka na Prielome Muráňa nachádzajúcom sa medzi dedinami Meliata a Bretka. Rieku tam často splavujú vodáci, ktorí sú pri pohľade na znečistené prostredie zúfalí. „Zhora to prechádza dole cez Revúcu a Jelšavu až k nám. Všetko, čo prináša veľká voda, končí tu,“ hovorí starosta. Odpad podľa neho pochádza z úrovne obcí, v ktorých majú osady. O ktoré konkrétne ide, však nepovedal. „Nechcem nikoho obviňovať,“ podotkol.

Muránku každoročne čistia v rámci dobrovoľnej brigády s vodákmi, poľovníkmi, so skautmi či s rybármi. „Na tomto úseku sa zvykne zapojiť do dvesto ľudí, ale v celej doline aj do šesťsto. Len tu u nás vyzbierame, vždy na jar, zhruba 150 vriec odpadu. Plus desiatky pneumatík, televízory, chladničky. Nájdeme tu naozaj všetko možné,“ povedal Husaník. Odvoz odpadu zabezpečujú vždy cez sponzora. „Zberová spoločnosť to potom ukladá na svojej skládke v Štítniku. Nič nás to nestojí, robia to pre nás zadarmo,“ doplnil starosta.

V Meliate všetko zbierajú ručne, no niekde musia použiť aj bagre. Niekoľko dní odpratávali obrovské množstvo komunálneho odpadu aj v katastri obce Licince. Jej starosta Ladislav Miklóš vysvetlil, že túto údržbu majú vo svojej réžii vodohospodári zo Správy povodia Slanej. „Vždy to tam upracú, no keď príde najbližšia povodeň, bude to vyzerať ako predtým,“ povedal Miklóš, pripomínajúc, že ide najmä o environmentálny problém.

Brigádu zvyknú na jar organizovať aj v Jelšave. „Zapája sa okolo dvesto ľudí. Zbierame najmä odpad zachytený na stromoch a kríkoch. Každý rok takto zlikvidujeme dve tony,“ poznamenal jelšavský primátor Milan Kolesár. S rovnakým problémom bojuje tiež Revúca. „Stáva sa to vždy, keď je zvýšená hladina rieky a po jej prúde nám sem priplaví nečistoty z obcí nad nami. Potom sa tu upcháva kanalizácia, vytápajú sa firmy a podobne,“ hovorí revúcky primátor Július Buchta. Podobne ako Husaník predpokladá, že za problémom sú osadníci. „Rieku a jej okolie čistíme na báze dobročinnosti. Zapájajú sa aj ochranári z Národného parku Muránska planina a vodohospodári. Spoločne sa tak snažíme zabrániť tomu, aby nám ten bordel neupchal zátoky a rieka sa nevyliala,“ doplnil.

Riaditeľ Národného parku Muránska planina Milan Boroš upozornil, že v tomto prípade ide o znečisťovanie územia európskeho významu. „Všetky tamojšie živočíšne a rastlinné druhy sú nadviazané na rieku Muránka, či už primárne, alebo sekundárne,“ povedal. Problém s odpadom je tam vraj dlhodobý. S niektorými obcami sa ho snažili riešiť individuálne tak, že pri rôznych sviatkoch, ako je napríklad Deň Zeme, organizovali čistenie niektorých úsekov rieky. „Je to ale nesystémové, krátkodobé riešenie. Vždy sa to potom vráti do stavu, v akom je to teraz,“ podotkol Boroš. Dodal, že s väčším alebo menším úspechom sa snažia komunikovať so starostami obcí, kde podľa nich tento odpad vzniká. Nikoho však nechcel menovať.