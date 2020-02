Malá obec schválila poplatok, aký nemajú ani mestá

Znamená to, že keď si tam niekto postaví dom na sto štvorcových metroch, obec od neho zinkasuje 3 500 eur. Starosta Pavol Santoris tvrdí, že ide o nemenný stav, ktorý sa určite nechystajú prehodnotiť.

Tí, čo plánujú v katastri Banského Studenca stavať, majú z novinky, ktorá prešla obecným zastupiteľstvom v decembri a platnosť nadobudla v januári, hlavu v smútku. „Ten poplatok vnímam ako likvidačný. Samospráva sa rozhodla pre najvyššiu možnú sumu zo zákona. Neviem o tom, že by k niečomu podobnému pristúpila nejaká iná obec v rámci Slovenska,“ hovorí jeden z potenciálnych staviteľov v dedinke so 460 obyvateľmi.

Za peniaze, ktoré bude nútený zaplatiť, si podľa neho mohol zabezpečiť napríklad žumpu. „Takto odrádzajú mladé rodiny, ktoré tam v budúcnosti plánujú trvalo bývať. Okrem toho obec s nami nemala žiadne výdavky, keďže všetky siete už máme pripravené a hradili sme si ich sami,“ povedal. Zároveň dodal, že poplatok sa týka aj hospodárskych objektov, skleníkov či skladov, takže to pocítia aj domáci obyvatelia.

Žiadaná lokalita

Nové všeobecne záväzné nariadenie Banského Studenca si všimol aj prednosta Okresného úradu v Banskej Štiavnici Štefan Filip. Pripomenul, že to umožňuje zákon a je na rozhodnutí príslušnej samosprávy, či k tomu pristúpi.

„Tých 35 eur je strop. Podľa mojich zistení majú takúto sumu len v Bratislave a okolí, pričom sa to týka iba objektov komerčného charakteru, teda priemyselných budov, výrobných hál a podobne. Obyčajní ľudia v našich končinách však nemajú také príjmy, aby to brali ako zanedbateľnú čiastku,“ mieni prednosta. Okolité obce si vraj žiadny poplatok neúčtujú.

„Napríklad Banská Belá, Prenčov, Štiavnické Bane, Ilija či Močiar,“ vymenoval Filip niektoré z nich. Rovnako je na tom Banská Štiavnica, od ktorej je Banský Studenec vzdialený len päť kilometrov. Zavedený ho nemá ani krajská Banská Bystrica.

Realitný maklér Jan Vundr hovorí, že Banský Studenec je žiadanou lokalitou, ktorá je atraktívna najmä v lete. Ľudí tam priťahuje tamojšie jazero a krásna príroda. „Keďže návrh všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli a webe obce, pričom zastupiteľstvo sa na ňom uznieslo, nie je pochýb o jeho zákonnosti,“ uviedol Vundr s tým, že kvalitu zákona o miestnom poplatku preverí prax, no niektorí sa ho budú snažiť obísť.

„Existuje úvaha, že povinnosti platiť poplatok sa dá vyhnúť. Žonglovať s povoleniami kvôli nemu sa možno neoplatí pri rodinnom dome, no pri väčších stavbách určite áno. Preto sa obávam, že nám opäť pribudol nedomyslený zákon s dosahom iba na radových občanov,“ mieni Vundr.

Bič na prišelcov

Starosta Pavol Santoris tiež pripomenul, že vyberať takýto poplatok im umožňuje zákon. „Nášmu územiu to prospeje a preto sme sa rozhodli ísť cestou maximálnej možnej výšky,“ povedal s tým, že tamojších obyvateľov sa to netýka. „Vieme, aká je výstavba domácich ľudí, ktorí tu majú trvalý pobyt. Dosah to bude mať len na tých, ktorí ho tu nemajú,“ podotkol.

Všeobecne záväzné nariadenie sa však týka celej obce. „Samozrejme, ale novostavby miestnych tu naposledy vyrástli v roku 2016, odvtedy nič,“ argumentoval starosta. Cieľom novinky je podľa neho obmedziť nárast počtu chát či chalúp. „Určite to nie sú rekreačné domčeky, ale veľké rodinné domy. Ich majitelia majú trvalé bydlisko v Banskej Bystrici, Štiavnici alebo vo Zvolene. Takže obec z nich nemá ani podielové dane,“ objasnil. Problémy s takýmito „prišelcami“ vraj majú aj pri poplatkoch za komunálny odpad. „Sťažujú sa a vypisujú na Finančnú správu. Máme s tým veľmi zlé skúsenosti,“ tvrdí.

Starosta tiež priznal, že vysokým poplatkom chcú ďalších, ktorí chcú stavať najmä pri jazere a v okolí, odradiť. Dedina je vraj v tých častiach už veľmi zastavaná. „Ľudia si vždy nájdu cestu a povybavujú kladné stanoviská od všetkých možných dotknutých úradov a my nemáme možnosť ovplyvniť to. Reguláciu v tomto smere chceme vyriešiť aj novým územným plánom, ktorý je momentálne v príprave,“ povedal. Doplnil, že vyzbierané poplatky investujú len v rámci obce, napríklad do osvetlenia ulíc.