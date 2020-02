Čertovica je uzavretá pre nákladné autá nad 10 metrov

SSC tiež upozorňuje na silný až nárazový vietor na väčšine územia Slovenska, v okolí Partizánskeho je víchrica. Silné sneženie zase obmedzuje dohľadnosť na 100 metrov na D1 v úseku Poprad – Levoča. V oblasti Liptovského Hrádku padá mrznúce mrholenie, je tam podľa SSC zvýšené riziko vzniku poľadovice.

Kolóna je podľa Zelenej vlny na vjazde do Bratislavy od Malaciek pred výjazdom Centrum/Patrónka, kolóna má asi dva kilometre. Zelená vlna informuje aj o nehode v hlavnom meste na Prístavnom moste smerom do Petržalky, blokovaný je ľavý pruh, vodiči sa zdržia.

Vodiči sa podľa Stella centra zdržia desať minút na D2 za Stupavou v smere do Bratislavy a v hlavnom meste na Račianskej v smere do mesta. V Bratislave na Ulici svornosti a na Popradskej sa v smere do mesta zdržia do 15 minút a 20 minút na Hradskej, v smere od Vrakune do centra.