Bratislava chce zveľadiť parky, hradby, fontány aj zeleň

Bratislava chce viac investovať do zásadného skvalitnenia verejného priestoru v meste. Umožniť jej to tento rok majú vyššie príjmy do mestskej pokladnice. Magistrát napríklad plánuje rekonštrukciu rekreačného areálu Malý Slavín, pomníka Daniela Tupého a okolia, mestských hradieb i Sadu Janka Kráľa. Počíta tiež s ilumináciou veže Kamzík či obnovou fontány Planéta mieru na Hodžovom námestí.