Vo žilinskej FNsP platí zákaz návštev na lôžkových oddeleniach

Ľudia, ktorí sa vrátili z rizikových oblastí – Číny, Talianska (Lombardia, Benátsko) – a vykazujú príznaky respiračného ochorenia (kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť, horúčka), by podľa Zátekovej nemali vstupovať do budovy nemocnice ani do čakární. „Poradiť sa môžu vopred na infolinke zriadenej Úradom verejného zdravotníctva SR 0917 222 682, emailovej adrese novykoronavirus@ uvzsr.sk alebo kontaktovať Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812,“ uzavrela hovorkyňa FNsP Žilina.