O pätici obvinených v súvislosti s výbuchom bytovky v Prešove budú súdy rozhodovať v utorok

Už skôr súd stanovil termín prerokovania odvolania prokurátora voči rozhodnutiu Okresného súdu v Prešove voči dvojici obvinených, ktorých v utorok 25. februára sudca nezobral do väzby. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová, dnes vytýčil pojednávanie na prešovskom okresnom súde aj sudca pojednávajúci v prípade zvyšných troch obvinených, ktorí sú od 9. decembra stíhaní vo väzení.

„Termín neverejného informatívneho výsluchu všetkých troch obvinených stanovil sudca pre prípravné konanie na deň 3. marec tohto roka so začiatkom o 9. hodine v pojednávacej miestnosti Okresného súdu Prešov, v súvislosti s rozhodovaním o žiadosti obhajcu obvinených o ich prepustenie z väzby a tiež v súvislosti s návrhom Krajskej prokuratúry Prešov na rozšírenie dôvodov väzby,“ uviedla Petrufová.

Trojicu zobrali do tzv. kolúznej väzby, aby nemohli ovplyvňovať svedkov, znalcov, prípadne spoluobvinených, alebo inak mariť skutočnosti závažné pre trestné stíhanie. Rozhodnutie o vzatí do väzby potvrdil 30. decembra aj Krajský súd v Prešove. Prokuratúra, po zmene kvalifikácie obvinenia z prečinu všeobecného ohrozenia na obzvlášť závažný zločin všeobecného ohrozenia so spôsobením smrti viacerých osôb a škody veľkého rozsahu, žiada rozšíriť väzbu aj na útekovú. Podľa právneho poriadku hrozí obvineným trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov, prípadne doživotie.

„K zverejňovanej informácii o výške trestu hroziaceho obvineným považujeme za potrebné zdôrazniť, že vo všeobecnosti o treste rozhodne súd a to až po tom, čo uzná obžalovaného za vinného. Preto aj v tomto prípade až do rozhodnutia súdu platí prezumpcia neviny,“ dodala v stanovisku súdu Petrufová.