Dočasný most cez rieku Poprad by mali dokončiť v polovici marca

Potvrdila to hovorkyňa Slovenskej správy ciest Lucia Karelová. S prácami sa začalo pred necelými dvoma týždňami, dôvodom je havarijný stav mostného objektu na ceste I/66.

„Predbežné náklady na projekty obchádzok, projektovú dokumentáciu provizórneho mosta, statický prepočet, realizáciu cestnej časti, napojenie mosta, prekládky inžinierskych sietí a na dopravné značenie sú na úrovni približne 400.000 eur,“ uviedla Karelová. Dočasná konštrukcia je situovaná vľavo od existujúceho mosta v smere z Popradu.

Po realizácii provizórneho mosta a jeho skúškach bude doprava presmerovaná tak, že na dočasnom moste bude jednosmerná premávka pre všetky vozidlá v smere Spišská Belá – Poprad. „Na existujúcom moste bude jednosmerná premávka pre všetky vozidlá v smere Poprad – Spišská Belá,“ doplnila hovorkyňa s tým, že tento stav bude trvať až do začatia rekonštrukcie existujúceho mosta, keď bude mostný objekt pre dopravu úplne uzatvorený. Vyriešenie obchádzky počas rekonštrukcie bude súčasťou projektovej dokumentácie, ktorá by mala byť vyhotovená do piatich mesiacov. Podľa Karelovej sa s obnovou problémového mosta začne najskôr na budúci rok.

V súčasnosti je premávka na tomto mostnom objekte zúžená a obmedzená len pre nákladné vozidlá dopravnej obsluhy. Kamiónový tranzit vedie cez Starú Ľubovňu a Prešov.