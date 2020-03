Školu v Martine kontrolovali policajti, zavolala ich riaditeľka

Minulý týždeň v budove „hurbanky“ denne vídali mestských policajtov, ktorých zavolala Královancová. „Tvrdila, že rodičia žiakov jej bránia dostať sa do kancelárie. Oni sa však prišli len spýtať na niektoré veci, čakali ju pred kabinetom,“ povedala učiteľka Martina Pavlíková. Podľa nej to bolo nepríjemné a stresujúce.

Šéfka školy na to reagovala slovami, že v utorok jej asi pätnásti rodičia neumožnili vstup do riaditeľne, preto kontaktovala políciu. „Hliadka to sem prichádzala monitorovať celý zvyšný týždeň,“ poznamenala.

Jej slová potvrdil zástupca náčelníka martinskej mestskej polície Adrián Antoš. „Keďže sa už nič podobné nedialo, v piatok sme tam boli poslednýkrát,“ uviedol Antoš.

Královancová je riaditeľkou školy od januára. Zhruba tridsiatka učiteľov hneď po jej nástupe podala výpoveď a zorganizovali štrajk. Za Královancovou celý čas stálo mesto, no teraz nastal obrat – martinský primátor Ján Danko žiada jej odvolanie. Hlavný kontrolór totiž zistil, že porušila dva zákony – o slobodnom prístupe k informáciám a o finančnej kontrole a audite. Hlavný kontrolór Ján Zuberec objasnil, že neboli zverejnené dve uzatvorené zmluvy týkajúce sa počítačovej firmy, ktorá vykonávala pre školu svoje služby.

„Boli síce platné, ale nie účinné. V jednom prípade však služby vyplývajúce z tej zmluvy boli zaplatené,“ vysvetlil Zuberec. Druhý porušený zákon, o finančnej kontrole, hovorí o tom, že pracovník je povinný presvedčiť sa, či má v rozpočte na danú obstarávanú záležitosť finančné zdroje. „Musí sa urobiť úradný záznam o tom, že prebehla základná kontrola, čo sa v tomto prípade nestalo,“ uzavrel kontrolór.

Královancová otvorene hovorí, že pochybenie sa stalo. Za nezverejnenie zmluvy vraj môže zamestnankyňa, ktorej plynula výpovedná lehota, a druhý problém mala riešiť zástupkyňa pre ekonomické veci. Uvedomuje si, že v prípade závažného porušenia všeobecne záväzného nariadenia musí zriaďovateľ školy riaditeľa odvolať. „Či to v tomto prípade bolo závažné, si nemyslím,“ doplnila.

Predseda rady školy Slavomír Šuch reagoval na Dankovu výzvu odstúpením zo svojej funkcie. „Do školskej rady som bol nominovaný ako zástupca zriaďovateľa, a keďže v tejto chvíli mám odlišný názor na to, že chce odvolať riaditeľku, necítim sa viac kompetentný zastupovať ho,“ povedal krátko po tom, čo odišiel z piatkového zasadnutia.

Rada si zvolila novú predsedníčku a následne hlasovala za odvolanie riaditeľky. Zároveň sa uzniesla, aby k tomu došlo okamžite. Primátor si však počká na oficiálne doručenie jej stanoviska a rozhodnutie o odvolaní vykoná v zákonnej lehote.

„Rada školy rozhodla priaznivo, lebo situácia sa upokojí na obidvoch stranách,“ mieni učiteľ Peter Peržel. Samotná Královancová si vraj počká na vyjadrenie primátora, dobrovoľne odstúpiť určite neplánuje. „Ak dôjde k môjmu odvolaniu, ďalej to budem riešiť súdnou cestou,“ povedala.