Električky a autobusy dezinfikujú aj v Košiciach

Tá spočíva v dezinfekcii madiel vo vozidlách nad rámec ich bežnej každodennej hygienickej údržby. Využíva sa na to vírusinaktivačná dezinfekcia, resp. dezinfekcia na báze chlóru. Spomínaná dezinfekcia sa bude vykonávať zhruba trikrát denne po pristavení autobusov do garáží a električiek do vozovne.

Rovnako zareagoval aj prešovský dopravný podnik a preventívne v prostriedkoch verejnej dopravy prebieha dodatočná dezinfekcia interiéru autobusov a trolejbusov nad rámec požadovaných opatrení z úradu verejného zdravotníctva, a to pomocou tlakových parných čističov a dezinfekčných postrekov.