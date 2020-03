Bratislava si naordinovala karanténu, zatvára školy i inštitúcie

Zároveň BTB od pondelka uzavrela svoje turistické informačné centrá. „V prípade záujmu turistov o informácie sú stále aktívne telefonické linky, emailová komunikácia, sociálne siete a web,“ uviedol Petrovič. BTB vytvorilo sekciu na webe visitbratislava.com v troch jazykoch, kde návštevníkov informuje o situácii.

„Historické múzeum Slovenského národného múzea (SNM) na Bratislavskom hrade bude zatvorené najbližšie dva týždne, teda do 22. marca,“ informovala kultúrno-propagačná manažérka SNM Ľubica Fandl Drangová.

Až do odvolania bude zatvorená Galéria mesta Bratislavy vrátane Mirbachovho aj Pálffyho paláca. „Všetky podujatia, vernisáže a programy pre verejnosť sú zrušené,“ informovala TASR galéria.

Zatvorené sú tiež aktuálne výstavy. O ďalších krokoch, ako aj o termíne opätovného otvorenia bude galéria priebežne informovať.

Mesto Bratislava deklaruje, že je spoločne s mestskými časťami i Bratislavským samosprávnym krajom pripravené na nový koronavírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Všetky informácie o situácii v hlavnom meste vrátane odporúčaní a opatrení, ktoré sa doteraz vykonali, nájde verejnosť na webe www.zvladneme.to.

SND ruší všetky predstavenia. Jeho kostymérka mala pozitívny test na koronavírus

Premiéry opery Aida aj všetky ďalšie naplánované predstavenia v SND sa rušia. Dôvodom je potvrdenie nákazy u zamestnankyne divadla.

Celý program SND je zrušený. Koronavírus mal byť zistený u kostymérky, ktorá sa vrátila zo zájazdu v Bruseli. Informáciu ako prvý poskytol Denník N.

Na základe rozhodnutia generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla Petra Kováča, v súvislosti s výskytom koronavírusu COVID-19, sa s platnosťou od dnešného dňa 9. marca 2020 do odvolania rušia všetky predstavenia v historickej aj novej budove SND, uviedlo divadlo na sociálnej sieti.

Koronavírus môže ovplyvniť termín písomných maturít, pripustil Droba

Nový koronavírus môže zasiahnuť aj do organizácie písomných maturít v Bratislavskom kraji. V súvislosti s termínom skúšok, ktoré sa majú začať budúci týždeň, to nevylúčil predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba. Zároveň zdôraznil, že zatiaľ sa žiadne opatrenia v tomto smere nerealizujú.

Droba sa k téme vyjadril po pondelkovom stretnutí zástupcov bratislavských samospráv v súvislosti s ďalším nárastom prípadov osôb infikovaných novým koronavírusom. „Určite berieme toto do úvahy, zatiaľ hľadáme s riaditeľmi stredných škôl riešenie, aby ten proces nebol prerušený. Ale ak by výrazne narástol počet ochorení tento týždeň, budeme hľadať spôsob, ako posunúť termín maturít. Zatiaľ však takto otázka nestojí,“ povedal Droba.

Pozitívna je učiteľka v škôlke aj vodička MHD

Základné, umelecké i materské školy, ale aj centrá voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR a mestských častí Bratislavy ostanú od utorka (10. 3.) do konca týždňa zatvorené. O preventívnom opatrení v dôsledku rizika prenosu nového koronavírusu to po pondelkovom stretnutí so starostami mestských častí hlavného mesta uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Opatrenie vyplynulo aj z pondelkového oznámenia starostu Ružinova Martina Chrena, ktorý zverejnil na sociálnej sieti status, že u jednej z učiteliek materskej školy na Palkovičovej ulici bol ráno potvrdený nový koronavírus a nie je možné vylúčiť, že neprišlo k infikovaniu ďalších osôb. Vallo na pondelkovom brífingu zároveň oznámil, že ďalšou pozitívne testovanou je aj jedna vodička električky Dopravného podniku Bratislava (DPB). „Všetci kolegovia, s ktorými prišla do kontaktu, sú v karanténe, vozidlá boli vydezinfikované,“ zdôraznil Vallo.

Oznámil, že k už prijatým opatreniam na úrovni štátu i mesta sa pripájajú ďalšie. „Dezinfikujeme všetky vozidlá MHD, od pondelka sú zatvorené naše kultúrne inštitúciu Galéria i Múzeum mesta Bratislavy, Mestská knižnica v Bratislave, rovnako tak bratislavská zoologická záhrada i športoviská, o ktoré sa stará Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ), vrátane zimného štadióna,“ dodal.

Poukázal na to, že opatrenia sa vzhľadom na malý počet potvrdení nákazy môžu javiť ako drastické. „Musíme však k tomu pristupovať zodpovedne. Aj podľa skúseností zo zahraničia je pravdepodobné, že počet prípadov bude rásť, musíme preto urobiť maximum na minimalizáciu šírenia nákazy,“ argumentoval.

Mesto sa pri prijatých krokoch zameralo podľa jeho slov i na ochranu seniorov, odolnosť kľúčových služieb a infraštruktúru a koordináciu medzi hlavným mestom a mestskými časťami. Obyvateľov hlavného mesta vyzval na zvýšené dodržiavanie hygienických opatrení, taktiež zvýšenú pozornosť a starostlivosť o zdravotný stav. Zdôraznil, že v súčasnej situácii je potrebné zodpovedné konanie každého jednotlivca. „Ak dnes deti nejdú do škôl, neznamená to, že majú ísť do obchodných centier a do fitka,“ upozornil.

Starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová informovala o tom, že už v nedeľu (8. 3.) pristúpila samospráva k dočasnému uzavretiu základnej školy na Hlbokej ulici. „Bol potvrdený kontakt s osobou infikovanou novým koronavírusom,“ objasnila Aufrichtová. „V utorok sa k tomu pridajú ďalšie školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti,“ dodala.

Starostovia rovnako apelovali na ďalších zriaďovateľov a požiadali ich o realizáciu preventívnych opatrení, to isté adresovali i smerom k organizátorom kultúrnych a spoločenských podujatí v hlavnom meste. „V tomto prípade by malo prísť plošné rozhodnutie z úrovne štátu,“ naznačili.

Dezinfekčné prostriedky majú vodiči aj revízori

V bratislavskej hromadnej doprave vodiči postupne dostávajú dezinfekčné prostriedky, gél na ruky spolu s utierkami, a tiež dezinfekčný prostriedok na madlá i dopytové tlačidlá, ktorý môžu využívať počas služby. Dezinfekciou sú vybavení aj revízori. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Dopravného podniku Bratislava (DPB) Adriana Volfová.

V rámci preventívnych opatrení pred šírením nového koronavírusu DPB zabezpečil pri vstupoch do vozovní a výpravní dezinfekciu na ruky pre všetkých zamestnancov. Dezinfekciou sú vybavené aj sociálne zariadenia pre vodičov.

Dezinfekcia sa vo vozidlách podľa Volfovej vykonáva štandardne každý deň špeciálnym prípravkom najmä na madlách a tyčiach a raz mesačne sa dezinfikuje celý interiér vozidla, čiže aj podlaha, okná, či stropy. „Podnik však v súčasnosti zvýšil periodicitu komplexnej dezinfekcie na dvakrát mesačne s najväčším zreteľom na madlá a dopytové tlačidlá a upratovacej spoločnosti nariadil, aby zvýšili dávky dezinfekcie nad hygienický štandard,“ spresnila.

Dopravný podnik tiež vyhlásil súťaž na špeciálnu dezinfekciu so zosilnenými účinkami pre všetky vozidlá mestskej hromadnej dopravy (MHD). Víťazný uchádzač od soboty (7. 3.) zabezpečuje celoplošnú dezinfekciu všetkých vozidiel MHD metódou zahmlievania a na báze dezinfekčnej látky s obsahom striebra. Vydezinfikované budú všetky autobusy, električky a trolejbusy.

Vodiči MHD majú podľa Volfovej na zastávkach automaticky otvárať všetky dvere na nových električkách, všetkých autobusoch a trolejbusoch, aby sa znižovala potreba kontaktu cestujúcich s povrchmi v hromadných dopravných prostriedkoch. Pri zastávkach na znamenie je naďalej nutné vyslať vodičovi znamenie.