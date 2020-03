Žilinská župa v súvislosti s koronavírusom zatiaľ školy nezatvára

Úrad Žilinského samosprávneho kraja bude podľa županky Eriky Jurinovej pracovať s určitými obmedzeniami. „Budeme rušiť služobné cesty do zahraničia, dávame na zváženie zamestnancom, aby si organizovali program tak, aby cestovali len ak je to nevyhnutné. Snažíme sa obmedziť aj fungovanie našich poradenských stupňov. Máme poradenstvo v oblasti sociálnej, v oblasti právnej, tak nateraz budeme odporúčať, občanom, aby na zamestnancov odkazovali na telefonický alebo elektronický kontakt," spresnila Jurinová.

„Nateraz sme nepristúpili k zatváraniu škôl, rušíme externé praxe študentov do konca tohto týždňa. Rušíme všetky väčšie podujatia hromadného typu, vernisáže, spoločné čítania… Najväčší problém vidíme v rušení predstavení Slovenského komorného divadla v Martine. Tento stav by sme chceli zachovať do piatku, veci sa ale menia, preto budeme reflektovať na všetky nové informácie, ktoré budeme získavať od hygienikov, ale aj z národnej úrovne,“ dodala Jurinová.