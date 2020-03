Prvý bocian priletel do Nižnej Olšavy

VIDEO: Prvý bocian na Slovensku už privoláva jar, zveľaduje si svoje hniezdo.

Obsadenie hniezda odborníkom nahlásil starosta obce Igor Madzin, pre ktorého je to už rutina, robí to už 16 rokov. „Hniezdo máme v susedstve obecného úradu, tak každý rok sledujem, kedy priletí. Je to taká moja nepísaná povinnosť. Teší ma, že aj tento rok sme prví na Slovensku, vlani tu bol ešte skôr, a to 26. februára,“ uviedol Madzin, ktorý ochranárov pravidelne informuje o počte mláďat. V tomto roku prvého bociana nahlásil 6. marca.

Bocian si pripravuje hniezdo, vylietava z neho a vracia sa s konármi či trávou, aby ho zdokonalil. „Nevedela som, že sme prvá obec na Slovensku, kam priletel. Máme tu párik pravidelne, tak som rada, že bocian prišiel aj tento rok. Vlani mali tri mláďatá,“ potešila sa pani Jana z neďalekého domu. Hniezdo je na stĺpe elektrického vedenia a je jediným v tejto obci.

Vlani ornitológovia zaznamenali nárast počtu obsadených hniezd o 19 kusov, dokopy ich bolo 1 286, roztrúsených v 967 obciach na Slovensku.

„Najviac, až osemnásť, sme zaznamenali v obci Kamenica nad Cirochou v Humenskom okrese. Majú tam dostatok potravy a tiež vhodné podmienky,“ hovorí Miroslav Fulín, koordinátor ochrany a monitoringu bociana bieleho. Kamenica tak predbehla Zemplínske Hradište v okrese Trebišov, ktoré malo aj prezývku Bocianopolis.

„V týchto dňoch je už ich návrat prirodzený. Bocian v Nižnej Olšave pravdepodobne zimoval bližšie k Slovensku. Väčšina zimuje južne od Sahary v Sudáne či Čade. Teraz by mohli byť nikde na severe Afriky, momentálne im neprajú vzdušné prúdy. Ak sa to zlepší, preletia za deň stovky kilometrov. Vo väčších množstvách by mali bociany priletieť na Slovensko po 21. marci,“ vysvetlil Fulín. Cesta na Slovensko trvá bocianom 3 až 4 týždne.

Vlani prišlo na svet 2 221 mláďat, a tak spolu s dospelými bolo na Slovensku takmer 4 800 kusov týchto vtákov.

Východ Slovenska sa bocianom zrejme páči, v tomto regióne totiž žije až 70 percent populácie. „Najviac, až 93 obsadených hniezd, bolo v Trebišovskom okrese, v susednom Michalovskom okrese o jedno menej a v okolí Vranova nad Topľou 64,“ konštatoval koordinátor Fulín. Množstvo ich je aj v okolí Košíc a nechýbajú ani v Bratislave, kde vlani boli obsadené štyri hniezda.

Najviac hniezd je momentálne na umelých hniezdnych podložkách, stĺpoch elektrického vedenia, až potom nasledujú komíny alebo veže kostolov.