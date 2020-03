Na Luníku IX bola tlačenica, v Markušovciach disciplína

VIDEO: Vyplácanie dávok na sídlisku Luník IX.

Nič nenechal na náhodu starosta obce Markušovce Marek Virág. Z osady do obce sa dostali obyvatelia len cez prísnu hliadku, ktorej členov zamestnala obec na dohodu.

„Nechceme nič zanedbať. Nepúšťame do obce všetkých naraz, ale postupne. Kým sa na poštu dostanú, každý dostane rúško, ktoré si musí nasadiť na tvár. Máme prostriedok na dezinfekciu na ruky a napokon dostanú jednorazové rukavice. Až potom ich pustíme do dediny,“ vysvetlil Virág.

Prísny režim vládol aj pri miestnej pošte. „Obecná polícia spolu s našimi hliadkami púšťa dovnútra vždy po jednom človeku, maximálne môžu byť v miestnosti dvaja ľudia. Ostatní musia stáť pred budovou,“ doplnil starosta.

V susedných Rudňanoch, ale aj v Krompachoch a Kluknave už takéto prísne opatrenia nezaviedli, no podobne ako v Markušovciach, do budovy pošty púšťali ľudí postupne a povinnou výbavou bolo rúško alebo šatka na tvári.

„Nezaznamenali sme problémy, všetci dodržujú disciplínu. Dohliadame na priebeh, no nemuseli sme zatiaľ nič riešiť,“ konštatoval obecný policajt v Rudňanoch.

VIDEO: Tlačenica na Luníku IX pri výplate dávok.

Príkaz: rúško

Napriek tomu, že ľudia sa nemajú zhlukovať, na košickom Luníku IX to neplatilo. Posedávali na lavičkách a priestory pred poštou monitorovali mestskí aj štátni policajti. Potvrdili sa obavy starostu sídliska Marcela Šaňu, že aj keď na výber sociálnych dávok je desaťdňová lehota, vybrať si ich prišla väčšina hneď v prvý deň. Pred poštou sa tlačili desiatky ľudí, väčšina mala na tvárach rúško alebo šatku.

„Mám rúško, ale vo vrecku, inak by ma na poštu nepustili,“ konštatovala Martina Horváthová, ktorá si myslí, že vírus nedostane, pretože nebola v zahraničí. Mnohé ženy však ochranu tváre mali. „Dostali sme príkaz, že ich máme nosiť. Preto to rúško mám,“ poznamenala Jana Turtáková.

Pred poštou stála hliadka štátnej aj mestskej polície. Jeden z členov mestskej polície spolu s členom občianskej hliadky a dovnútra púšťali ľudí iba po jednom.

Starostu Šaňu mrzelo, že poberanie dávok sa riešilo rovnako, ako po iné mesiace, a vznikla tlačenica.

„Boli sme pripravení byť nápomocní, no spoliehali sme sa na slová premiéra. Povedal, že v deň vyplácania dávok sa pred poštami posilnia hliadky štátnej polície. Na sídlisko prišli až neskôr, neboli tu od rána. Členovia našej občianskej hliadky spolu s mestskými policajtmi sa aspoň snažili apelovať na ľudí, nie vždy to rešpektovali,“ pokrčil ramenami Šaňa, ktorý čakal nejaké zátarasy alebo aspoň viac štátnych policajtov, ktorí by vzbudzovali rešpekt. Teší ho však, že ľudia zo sídliska už nosia rúška, aj keď nie všetci. „Apelujeme na takýchto ľudí, no nemôžeme im to prikázať. Ale sú v menšine. Zároveň prináša úspechy aj hliadka, ktorá počas dňa posiela obyvateľov sídliska z ulice domov,“ doplnil Šaňa.

VIDEO: V Markušovciach kto chcel dávky, dostal rúško a rukavice.

Armáda neprišla

Ukážková bola situácia v Moldave nad Bodvou, kde ľudia od seba stáli s asi dvojmetrovým odstupom a čakali, kým sa dostanú na poštu. Spokojný s priebehom vyplácania bol aj starosta Medzeva Matej Smorada.

Armáda nemusela počas stredy zasahovať, čo potvrdila Danka Capáková, hovorkyňa ministerstva obrany. „Ozbrojené sily neevidujú požiadavku na vyčlenenie profesionálnych vojakov do zmiešaných hliadok s príslušníkmi policajného zboru za účelom dohľadu nad vyplácaním sociálnych dávok,“ uviedla Capáková.

V Košickom kraji nezaznamenala polícia žiadne porušenie disciplíny. „Doposiaľ je situácia pokojná, bez komplikácií. Tak tomu je aj v košickej mestskej časti Luník IX. Občania sa správajú zodpovedne, s ochrannými rúškami na tvári, slušne, sú disciplinovaní,“ informovala popoludní košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.