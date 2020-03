V Gelnici budú poslanci rokovať z domu

VIDEO: Poslanci nebudú musieť chodiť na zastupiteľstvo, neodkladné veci vybavia z domu.

Primátor Dušan Tomaško sa rozhodol pre hlasovanie per rollam, teda vyjadrenie názoru formou obežníka, písomne, a nie na zasadnutí. Podľa Michala Kaliňáka zo Združenia miest a obcí Slovenska je takéto rozhodnutie pravdepodobne prvé v histórii a pri mimoriadnej situácii šírenia vírusu sa odkryli nedostatky súčasnej legislatívy.

„Mestské zastupiteľstvo malo byť do 30. marca. Viacerí poslanci však signalizovali, že v obave o zdravie neprídu. Zákon na takúto mimoriadnu situáciu nemyslí. Po rokovaní s prokurátormi, Najvyšším kontrolným úradom a Združením miest a obcí sme prišli k takejto forme rokovania,“ ozrejmil Tomaško.

V programe nechali len body, ktoré neznesú odklad. „Týkajú sa rozpočtových a majetkových opatrení a najmä predlžení nájmu. Ľuďom končia v našich nájomných bytoch zmluvy k 31. marcu. Ak by nemali nové zmluvy, od 1. apríla by napríklad mohli prísť o elektrinu, pretože by s nimi dodávateľ nepodpísal predĺženie ich zmluvy," dodal.

Rokovanie otvorí primátor zo svojej kancelárie v presne stanovenom čase, pripojení budú aj jeho zástupca a kontrolórka, odborní zamestnanci a mestskí poslanci.

Nápad schvaľuje aj Kaliňák, podľa ktorého ak by poslanci a primátor nekonali, porušili by niektoré zákony, vrátane zákona o obecnom zriadení. Potvrdil, že ZMOS už rieši tento problém. „Predpokladám, že je už otázkou len najbližších dní, kedy predstavíme jedno z riešení, ktoré je nevyhnutné pre fungovanie miest a obcí,“ dodal.