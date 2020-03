V Štiavnici a okolí to vrie: Domáci verzus chalupári

Priestory na karanténu

Internát Strednej odbornej školy služieb a lesníctva v Banskej Bystrici poskytne banskobystrická župa ako karanténne centrum. Hovorkyňa kraja Lenka Štepáneková prízvukuje, že nie je dôvod na paniku. „Je to bezpečný priestor pre ľudí, ktorí sa vracajú zo zahraničia a musia podstúpiť štátom nariadenú štrnásťdňovú karanténu. Útočisko tam nájdu bez toho, aby prípadnému ochoreniu vystavili ďalších ľudí vo svojej domácnosti,“ vysvetlila. Prví ľudia by do štiavnického karanténneho centra mali začať prichádzať na budúci týždeň. S rovnakým cieľom chystá župa aj internáty v Banskej Bystrici, Lučenci a Rimavskej Sobote. Dokopy budú mať kapacitu do dvesto miest. Prioritne sú tieto centrá určené pre rodinných príslušníkov zamestnancov zariadení sociálnych služieb vracajúcich sa zo zahraničia. Má sa tak predísť ohrozeniu chodu zariadení starajúcich sa o najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva.