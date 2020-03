V Gelnici je v karanténe osada s 80 ľuďmi

VIDEO: V Gelnici dali do karantény celú osadu

„Bol v Anglicku a chodil po osade, aj dovnútra domov, ale v meste nebol. Nemá žiadne horúčky ani nekašle, vôbec nie je chorý,“ povedala miestna obyvateľka Anna Mirgová. O svoje zdravie ani zdravie svojich detí obavy nemá. „My bývame od osady ďalej a u nás nebol,“ dodala, no na otázku, či ona bola v osade, súhlasne prikývla.

Obyvatelia osady sú nahnevaní a na svojho suseda nemajú pekné slovo. „Všetkých nás ohrozil, teraz nemôžeme ísť do mesta. On sa teraz pred všetkými skrýva,“ kričali spoza pásky.

Primátor Gelnice Dušan Tomaško sa o návrate obyvateľa dozvedel vo štvrtok dopoludnia a okamžite zvolal mestský krízový štáb. „Občan nedodržiaval karanténu, tak sme okamžite navrhli opatrenia, akým smerom budeme riešiť túto problematiku. Museli sme všetky unimobunky a chatrče uzavrieť, preto sme umiestnili pásku okolo celej osady. Budú tam štrnásť dní, ako to požaduje verejná vyhláška. Monitorujeme celú situáciu a akonáhle zistíme, že ľudia nariadenie nedodržiavajú, ihneď voláme štátnu políciu,“ uviedol Tomaško.

Oslovil aj regionálny úrad verejného zdravotníctva, kde sa ho pýtali na podrobnosti v súvislosti s mužom z osady. „Ešte nebol testovaný, no požiadal som ich, aby tak urobili čo najskôr,“ doplnil primátor mesta. U dvoch Gelničanov testy potvrdili koronavírus, tí sú však v gabčíkovskej karanténe.

„Keďže je tak stanovený režim, obyvatelia osady nemôžu chodiť ani do obchodu, musíme im zabezpečiť vodu, ako aj potraviny. Riešiť to budeme tak, že 2– až 3-krát do týždňa nám nahlásia, aké potraviny potrebujú. Členovia miestnej občianskej poriadkovej služby im to nakúpia a prinesú do osady,“ dodal Tomaško s tým, že hľadá aj ďalšie možnosti riešenia tejto situácie.