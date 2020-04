Ženy na banskobystrickom urgente sa sťažujú na slabú ochranu

Na nevyhovujúce podmienky sa posťažovala jedna zo zamestnankýň. Uviedla, že to robí v mene viacerých kolegov. „Sme tam bez skiel. Tri roky píšeme a voláme na vedenie, prosíme, žobroníme o to, aby tam tie sklá dali. Opakovane sa striedame na PN, máme bolesti hlavy, sople, kašeľ, chlamýdie, prekonané zápaly pľúc, mechúra,“ vymenovala zdravotné problémy, ktoré ich prenasledujú. Takto by vraj mohla pokračovať donekonečna. Sťažnosť sme dostali do redakcie a zamestnankyňa ju zverejnila aj na sociálnej sieti.

V zime podľa pracovníčky sedia v prievane a po meraniach zistili, že teplota priestoru, v ktorom sa celé hodiny nachádzajú, má len dvanásť stupňov. „Do polikliniky a na urgent vedú pohyblivé dvere. Za nimi je nefunkčná clona, ktorá všetok prievan prepustí dnu. Mali sme zapnuté ohrievače a bolo ich toľko, že vyhadzovalo elektrinu,“ opísala snahu vyhriať si pracovný priestor, no teplo im aj tak stále uniká. Ženy preto robili oblečené v zimných bundách, čiapkach, snehuliach a zabalené v deke.

V lete je to vraj zase pravý opak. „Pracujeme v obrovských teplotách, do toho opäť prievan. Dvere sa opakovane kazia a ostávajú otvorené, musíme ich svojpomocne naprávať,“ podotkla zamestnankyňa s tým, že sa dostali do štádia, keď im už dvakrát boli zameriavať spomínané sklá, no riaditeľka ich potom zamietla. „Teraz to urobila v tej najhoršej situácii. Obchodné reťazce zavádzajú opatrenia a zakladajú sklá, aby chránili zamestnancov a my, čo sme v prvej línii, nemáme nič,“ uzavrela nespokojná žena.

Hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje reagovala, že infocentrum polikliniky sídli v zrekonštruovaných a moderných priestoroch. „Uvedomujeme si, že je to, tak ako v iných spoločnostiach, prirodzene exponované pracovisko a zamestnanci sa cítia byť najmä v tomto období pod tlakom,“ povedala Maťašeje. Tvrdí, že na základe ich podnetov im zamestnávateľ opakovane vyšiel v ústrety – upravili im pracovnú dobu, rozsah aj náplň práce. Upravili tiež kúrenie a namontovali tepelné clony. „Priebežne sme zrealizovali niekoľko opatrení, ktorými sme preukázateľne zlepšili ich komfort,“ poznamenala hovorkyňa. Podľa nej sú zamestnanci dostatočne vybavení tiež ochrannými prostriedkami. „Takými, ako to v danej situácii na daný druh práce ukladá legislatíva,“ doplnila.