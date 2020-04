Nemocnica v Ružomberku môže byť celá červená. Pre ľudí s vírusom

VIDEO: Minister obrany Jaroslav Naď počas návštevy vojenskej nemocnice v Ružomberku. Pozrite si, ako to vyzerá v priestoroch, ktoré sú pripravené pre pacientov s koronavírusom.

„Postupne navštevujeme inštitúcie rezortu obrany, ktoré sú v prvej línii, teda v kontakte s potenciálne nakazenými chorobou COVID-19,“ uviedol Naď krátko po tom, čo si obzrel priestory ružomberskej nemocnice.

Upozornil, že napriek relatívne dobrým číslam nemáme byť veľkí optimisti. „V niektorých oblastiach sa situácia zhoršila, preto musíme byť pripravení. V Ružomberku sme urobili viacero opatrení, už dnes tu vieme akceptovať niekoľko desiatok ťažkých pacientov,“ tvrdí minister.

Pokračoval, že doteraz tam mali osemnásť pozitívnych, pričom chystajú ďalšie pavilóny na to, aby mohli do konca mesiaca prijať až šesťdesiat takýchto pacientov. Ak sa naplnia najhoršie scenáre, celá nemocnica prejde do červeného módu. „To znamená, že tu budú už len pacienti s koronavírusom. Poskytnú im tu kompletnú starostlivosť vrátane pľúcnej ventilácie. Celkovo tu bude môcť byť hospitalizovaných až 250 pacientov,“ podotkol.

Riaditeľ nemocnice Peter Vaněk vysvetlil, že Ústredný krízový štáb vydal rozhodnutie, aby bezodkladne pristúpili k reprofilizácii lôžok, ešte koncom februára. „Pôvodný plán hovoril o počte 144, no podarilo sa nám to navýšiť zhruba o sto, teda na finálny počet 244. Som rád, že okrem toho sa nám podarilo spustiť aj testovanie, ktoré tu naostro začalo fungovať v utorok,“ povedal riaditeľ. Denne vo vojenskej nemocnici vyšetria do 25 vzoriek, postupne by to malo byť až 60.