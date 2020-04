Manželský pár na 30 rokov bezplatne prenajal pozemky Národnému parku Malá Fatra

Na svojej internetovej stránke o tom informovala Správa NP Malá Fatra. Nájomnú zmluvu podpísala ŠOP s manželským párom na konci roku 2019. Účelom nájmu je zabezpečiť na prenajatom pozemku výkon práv a povinností pri ochrane prírody. V zmluve je taktiež ukotvené, že pozemok bude územím s minimálnymi zásahmi bez lesohospodárskej a stavebnej činnosti, čím bude zabezpečená nadradenosť ochrany prírody.

„Tento pozemok bol prenajatý na obdobie 30 rokov, pričom prenajímateľ nepožadoval úhradu nájomného. Kým sme doteraz boli zvyknutí, že každý chce z národného parku profitovať, je mimoriadne vzácne, že sa nájdu ľudia, ktorí vidia v ochrane prírody aj nemateriálne benefity. Tento krok si mimoriadne vážime a prenajímateľom zaň ďakujeme,“ uviedla Správa NP Malá Fatra na svojej stránke.

Manželský pár k podpisu zmluvy uviedol, že ochrana prírody pre nich predstavuje srdcovú záležitosť. Les vnímajú ako zložitý organický systém, v ktorom sa uskutočňuje množstvo biologických procesov. Tie sú vzájomne prepojené a ľudia im rozumejú veľmi málo.

„Lesy bez lesohospodárskej činnosti by sa podľa nás mali nachádzať aspoň v národných parkoch. Sme radi, že ŠOP pristúpila na naše podmienky starostlivosti o les a bude ich vykonávať na profesionálnej úrovni. A na koniec, tajne dúfame, že sa k takejto aktivite pripoja aj ďalší súkromní vlastníci lesa v národných parkoch. Myslíme si, že je to v záujme krajiny, v ktorej žijeme my všetci,“ uviedli manželia Martinčekovci.

NP Malá Fatra sa nachádza na severe Slovenska v Krivánskej Malej Fatre, severnej časti pohoria Malá Fatra. Na jeho území sa nachádza 16 národných prírodných pamiatok, deväť prírodných rezervácií, päť prírodných pamiatok či Národná prírodná pamiatka Kľacký vodopád, ktorý je vysoký 30 metrov.

Najvyšším vrchom Malej Fatry je Veľký Fatranský Kriváň s nadmorskou výškou 1 709 metrov. Najvyšším vodopádom je Šútovský vodopád vysoký 38 metrov. S rozlohou približne 226 kilometrov štvorcových je šiestym najväčším národným parkom na Slovensku. Jeho ochranné pásmo dosahuje rozlohu približne 232 kilometrov štvorcových.