Trhoviská začali ožívať

V Košiciach letia najmä sadenice kvetín

Na trh na košickom Dominikánskom námestí v Košiciach prúdili prví kupujúci už skoro ráno. Medvedí cesnak a sadenice si prišla na trh kúpiť dôchodkyňa Katarína Čižmáriková. „Konečne. Bol to smutný pohľad, keď tu bolo ticho. Aj keď je to v obmedzených podmienkach, aj to je veľké plus,“ poznamenala Čižmáriková. Pozitívne to podľa nej bude vplývať aj na ostatných seniorov. „Mnoho mojich rovesníkov určite príde. Ak nie dnes, tak zajtra alebo v najbližších dňoch, pretože môžu vytiahnuť päty z domu. Začína byť problém so sociálnou izoláciou,“ zamyslela si Čižmáriková.

Trhovisko spravuje košická mestská časť Staré Mesto, ktorá s prípravami začala už v utorok aj napriek tomu, že nepoznala všetky nariadenia hygienika. Napokon nič nemuseli meniť, pretože spĺňali všetky príkazy, ktoré sú na prevádzku požadované. „Osadili sme železné zábrany z oboch strán trhoviska. Vstup je riadený, z Mäsiarskej ulice, kde kupujúcich skontrolujú zamestnanci trhu, či majú rúško, a poskytnú dezinfekčný prostriedok a gumové rukavice,“ povedal starosta košického Starého Mesta Igor Petrovčik. Do priestoru púšťali maximálne 80 osôb, ktorým ponúkalo služby zatiaľ do 20 domácich predajcov.

Trh bude fungovať dlhšie ako po minulé roky, pretože v čase od 9. do 11. hodiny môžu nakupovať iba dôchodcovia, a tak trhovníci zostanú až do 15. hodiny, aby si mohli nakúpiť aj ostatné vekové kategórie. Predajcovia sú s tovarom na stoloch s dvojmetrovými rozstupmi. „Konečne, že sa trhovisko už otvorilo. Predávam tu cestoviny a vajíčka už sedem rokov. Viac ako mesiac som sedela doma. Musím zarábať, aj u mňa zvoní poštárka, treba platiť šeky,“ tešila sa z otvorenia trhu Eva Kováčová.

Pri susednom stole predával Ján Bandurčin kvety a priesady. "Na Dominikánskom trhu predávam už 20 rokov. Investoval som do semien, pestoval ich a mal som obavy, či tom vlastne predám. Vítam preto otvorenie. Som síce medzi ľuďmi, čo ma teší, no musíme byť aj opatrení,“ konštatoval Bandurčin.

Nitra má trhoviská dve. Veľkú mestskú tržnicu a trhovisko na sídlisku Klokočina, ktoré miestni prezývajú Sandokan. „Obe sú otvorené. Mestská tržnica je podľa vládneho nariadenia otvorená oddnes za prísnejších podmienok, ale fungujú všetky kamenné prevádzky, služby a obchody, aj predajcovia na ploche, čiže predajné stoly. Predáva sa ovocie, zelenina, priesady,“ povedal hovorca mesta Henrich Varga.

O otvorení trhovísk rozhodovalo vedenie mesta Trnava v stredu dopoludnia. „Otvárame tento týždeň za sprísnených bezpečnostných opatrení, akými sú rúška, rozstupy a podobne. Presné časy zverejníme vo štvrtok,“ povedala hovorkyňa Trnavy Veronika Majtánová.

Zatvorené zostalo v stredu aj veľké trhovisko oproti Fakultnej nemocnici v Trenčíne. „Usmernenie hlavného hygienika vyšlo v utorok neskoro večer. Je nemožné, aby sme z večera do rána všetko pripravili a zorganizovali. Musíme zabezpečiť jednosmerný pohyb zákazníkov, regulovať vstup a výstup z trhoviska, zorganizovať predajné miesta s minimálnou vzdialenosťou dve metre. Čaká nás komunikácia s predajcami,“ vysvetlila hovorkyňa mesta Trenčína Erika Ságová.

V Novej Dubnici už ráno chodili ľudia s veľkými taškami na kolieskach na trhovisko a nerozumeli, prečo je zatvorené. „Neviem, prečo nepredávajú, čo sa ešte nespamätali?“ pýtala sa 74-ročná Božena Melišová.

Legendárnu tržnicu na bratislavskej Miletičke otvorili

Najväčšie bratislavské trhovisko na Miletičovej bolo poloprázdne, v stredu boli otvorené len uzavreté prevádzky. Krytá tržnica na Trnavskom mýte bola otvorená, pri vstupe všetkých kontroloval člen bezpečnostnej služby. Dohliadal na rúška, dezinfekciu rúk a sledoval počet osôb. Otvorený je už aj trh na Žilinskej, najväčší záujem je o ovocie, zeleninu a kvety.

Bratislavské trhovisko Žilinská konečne ožíva