Lavínová hrozba platí už len v najvyšších polohách Tatier

„Firnový sneh je vplyvom striedania teplôt na väčšine miest dobre stabilizovaný a sadnutý. Výnimočne je možný zosuv menších lavín a splazov z mokrého snehu na slnkom osvetlených svahoch,“ uviedol Kyzek.

Doplnil, že snehová pokrývka je vo vyšších nadmorských výškach rozložená veľmi nerovnomerne. Je sústredená v žľaboch, muldách a terénnych depresiách. „V Malej a vo Veľkej Fatre sú len zvyšky snehovej pokrývky, čiže bez lavínového nebezpečenstva,“ zhodnotil.

V stredu ráno bolo na horách prevažne jasno. Teplota vzduchu sa pohybovala od plus jedného do plus deviatich stupňov Celzia. Fúkal mierny, na hrebeňoch čerstvý južný až juhozápadný vietor.