Akcia Kamiben: Muža obvinili z úkladnej vraždy svojej manželky

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) vzniesol vo štvrtok obvinenie voči Erikovi K. pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy a zločin vydierania. Týka sa to stredajšej (29. 4.) akcie Kamiben (v preklade Láska). TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.

Podľa zistení polície mal obvinený ešte 3. marca usmrtiť svoju manželku. Násilím ju mal vtlačiť do auta a odviezť z Richnavy a usmrtiť nožom na lesnej ceste v obci Kluknava. Telo následne opäť naložil do auta a previezol k rybníku v obci Nižný Žipov v Trebišovskom okrese. „Pod hrozbou násilia mal donútiť ďalšiu osobu zakopať telo nebohej v kríkoch pri ceste do obce Hrčeľ,“ uviedla Bárdyová.

Telo nebohej našla polícia pri obhliadke miesta činu 29. apríla na základe operatívnej činnosti a výsluchu svedkov. „Páchateľovi hrozí trest odňatia slobody na 25 rokov alebo doživotie. Vyšetrovanie pokračuje ďalej,“ doplnila Bárdyová.

VIDEO: Autentické video zo špeciálneho zásahu v osade za mimoriadnych bezpečnostných opatrení.

VIDEO: Počas zásahu NAKA zadržali podozrivého muža. (29.4.2020)