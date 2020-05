Sezónu v žrebčíne v Topoľčiankach otvárali len ministri

VIDEO: Žrebčín v Topoľčiankach. Bez masy divákov, ale v plnej paráde.

„Chovateľská práca však beží na plné obrátky. K dnešnému dňu sa nám narodilo 34 žriebätiek a očakávame ich ešte 31. Vypúšťame kobyly, trénujeme, robíme výcvik, všetko tak, ako sa má,“ hovorí riaditeľ Národného žrebčína Michal Horný. Chovajú 520 koní, ale aj 270 kráv a 300 oviec.

Jednotlivé objekty žrebčína sú od seba vzdialené v okruhu viac ako 30 kilometrov. Po vyhlásení karantény prešli aj v Topoľčiankach do krízového režimu, do práce nastúpili polovičné počty ľudí, už po desiatich dňoch však nabehli na bežný systém, a to aj vďaka tomu, že pre rozmiestnenie objektov je na jednom pracovisku najviac do 12 pracovníkov.

Hosťami počas dvadsiateho ročníka Dňa otvorených dverí bola ministerka kultúry Natália Milanová a šéf rezortu pôdohospodárstva Ján Mičovský (obaja OĽaNO). Milanová ocenila najmä kone plemena lipican, ktoré je v zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. „Lipicana vnímam ako jedno z najkrajších zvierat, ktoré aj tu na Slovensku má dlhoročnú tradíciu,“ povedala ministerka. V žrebčíne kone chovajú od roku 1921 a vedú plemennú knihu štyroch plemien. Lipican, hucul a shagya-arab patria medzi ohrozené druhy.