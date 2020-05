Štiavnica: Prepadla sa banská šachta pod záhradou

VIDEO: Pod rodinným domom sa prepadla zem.

Nechýbalo veľa a mohla sa stať tragédia. V tom čase sa totiž v ich záhrade pohybovali aj malé deti. Domáci majú stále veľké obavy, no odborník tvrdí, že momentálne im nič nehrozí.

„Žijem tu viac ako polstoročie, manžel od narodenia. Nič také sa tu predtým nikdy nestalo,“ hovorí Marta Pomfyová. Bola sobota, keď im prišiel syn s rodinou pomôcť porýľovať záhradu. „Keď išiel do zadnej časti po vodu, zrazu sa jednou nohou prepadol do diery. Tou druhou stál na pevnej zemi, inak by sa to zle skončilo,“ mieni. Po záhrade v tom čase pobehovali aj vnúčatá. Okamžite kontaktovali mestskú políciu a kompetentné úrady.

O okolitých šachtách Pomfyová vedela, ale to, že jedna z nich sa nachádza priamo pri ich dome vraj netušila. Momentálne s mužom používajú len prednú časť domu, po dvore ani záhrade sa nepohybujú. „Bojíme sa, najradšej by sme sa odtiaľto odsťahovali. Lenže dom teraz nemôžeme ani predať – kto by ho kúpil? Už nemá žiadnu hodnotu,“ krútila nešťastne hlavou.

Hĺbka: 38 metrov

Na území Banskej Štiavnice je množstvo štôlní, kde sa kedysi ťažilo zlato, no najmä striebro. Milan Durbák z Hlavného banského úradu vysvetlil, že otvor vznikol na mieste, kde ústi staré banské dielo. „Bolo tam vyrazené v 18. storočí. V jeho blízkosti neskôr postavili dom, pričom historický banský komín prekryli dosť tenkou, asi dvadsaťcentime­trovou, betónovou platňou. No a po čase sa to otvorilo,“ povedal.

Diera v podzemí má 50 metrov, jej šírka dosahuje od 2,5 do 6 metrov. „Hneď sa tam vykonala úradná obhliadka a bezpečnostné opatrenia, aby do otvoru nikto nemohol spadnúť. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici nariadil, aby Rudné bane, ktoré sú správcami štiavnických banských diel, tento nebezpečný stav odstránili,“ doplnil Durbák.

Keďže šachta je v nedostupnom teréne, najskôr k nej museli vybudovať prístupovú cestu a rozšíriť otvor do banských priestorov, ktoré zasýpajú kamenivom. „Robíme na tom nepretržite. Do hĺbky sme zasypali už 38 metrov. Zvyšných 12 metrov, od pevného podložia, betónujeme pilier popod základy domu – aby tam nedochádzalo k deštruktívnym pohybom,“ hovorí Erik Sombathy z banskej organizácie, ktorá realizuje sanačné práce v súčinnosti s Rudnými baňami. Zrútenie budovy podľa neho momentálne nehrozí, jej obyvatelia sa môžu cítiť bezpečne.

Nie sú jediní

Podľa Sombathyho za ostatných tridsať rokov sa objavovali prepadliská aj pri ďalších okolitých domoch, no nikdy to nebolo takéto vážne. „Keď som sa na to po oznámení prvýkrát išiel pozrieť, bola tam diera s rozmermi 25 krát 50 centimetrov. Je šťastím, že tomu pánovi sa do nej prepadla len jedna noha, lebo keby tam skončil s obidvoma, letel by až na dno a dopadlo by to tragicky,“ spomenul hrozivý scenár.

Sombathy pripomenul, že identické mimoriadne udalosti sa vyskytujú v historických banských regiónoch všetkých krajín. Aby si niekto mohol nárokovať finančnú kompenzáciu za dom, ktorý sa nachádza v blízkosti takejto lokality, musí byť dokázateľné, že má na ňom spôsobenú škodu po banskej činnosti. „Riešia to Rudné bane a ministerstvo hospodárstva,“ podotkol.

V tomto prípade sa vraj okamžitými rutinnými opatreniami minimalizovalo riziko zrútenia domu, nutná nebola ani evakuácia. „Dočasne sme jeho obyvateľom zakázali chodiť do zadnej izby, popod ktorú sa to prepadlo, a do záhrady. Keď dokončíme zabezpečenie zadnej tretiny základu domu, aby sa nepohol, znovu ho budú môcť využívať celý,“ tvrdí. V ďalšej etape zabezpečia južné pokračovanie prepadnutých priestorov, ktoré sú v záhrade pred domom. „Majiteľov teda čaká ešte niekoľko májových týždňov trpezlivosti, keď by pre pokojný spánok a bezpečný pohyb po pozemku mohla byť zrekultivovaná aj záhrada a priestor pod ňou,“ objasnil Sombathy.