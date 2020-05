Vodná nádrž Ružiná vyplavuje mŕtve ryby

Vodnú nádrž v Ružinej od minulého septembra vypúšťajú pre rekonštrukciu. V ostatných dňoch tam spozorovali viacero uhynutých rýb, najmä obrovských tolstolobikov. Výlov, ktorý sa tam mal uskutočniť, sa pre koronavírusovú pandémiu nekonal. Ak sa to vraj čo najskôr nezačne riešiť, všetky druhy v zostávajúcej „mláke“ uhynú. Kompetentní však tvrdia, že je to celé zbytočne nafúknuté, pričom škody sú minimálne.

VIDEO: Ružiná – mŕtve ryby.

Úhyn rýb v Ružinej nastal podľa aktivistov v dôsledku oteplenia, plytkej vody, ktorá v nádrži zostala, a nedostatku kyslíka v nej. „Za túto situáciu však môže najmä nezvládnutý výlov. Prvý sa mal robiť minulú jeseň, no posunulo sa to na marec. To už ale prišiel koronavírus a znova sa to odložilo,“ hovorí Denisa Záchenská, zakladateľka iniciatívy Očami prírody.

„Keďže sa vedelo, že epidémia u nás nejaký čas potrvá, malo sa akútne začať s opätovným napúšťaním priehrady, čím by zostávajúce ryby zachránili,“ myslí si. Zároveň poukázala na to, že na breh sú vyplavené zhruba meter a pol veľké ryby, ktoré môžu mať aj 40 kilogramov. Mnohé sú už v rozklade, čím zostávajúcu vodu kontaminujú. „Tie najväčšie sa volajú tolstolobiky, ktoré sa môžu dožiť aj dvadsať rokov. Je smutné, že sme ich nechali dopadnúť takto,“ podotkla Záchenská.

Netrúfa si odhadnúť, koľko rýb uhynulo. „Priebežne ich zbierajú, no každý deň tu natrafím na ďalšie kusy. Okrem toho sa tu nachádza aj obrovská populácia uhynutých škľabiek a korýtok, ktoré sa v dôsledku príliš rýchleho vypúšťania priehrady nestihli presunúť do hlbšej vody,“ povedala. Aktuálne vraj chodia rybári na malých motorových člnoch po plytkej vode a vpustením elektriny lovia zostávajúce jedince. „Tie, ktoré vyloviť nestihnú, sa omráčené zadusia v bahne na dne priehrady. Ak sa to čo najskôr nevyrieši, všetky druhy zostávajúce v tejto mláke uhynú,“ doplnila.

Na starobu?

Marián Bocák zo Slovenského vodohospodárskeho podniku hovorí, že rozsiahlu rekonštrukciu priehrady odštartovali znižovaním jej hladiny po skončení minuloročnej letnej sezóny. V prípade vhodných hydrologických a klimatických podmienok je predpoklad ukončenia stavebných prác v prvej polovici roka 2021.

Opravou prejdú betónové kovové konštrukcie a ovládacie prvky s uzávermi na jednotlivých potrubiach. V pláne majú tiež sfunkčnenie provizórneho hradenia na návodnej strane hrádzového telesa, odstránenie priesakov na kontakte zemného telesa a komunikačnej a odpadovej chodby na jednotlivých dilatačných blokoch. Potrebné bude kompletné vypustenie priehrady.

„O situácii s úhynom rýb, samozrejme, vieme. Ide o každoročný jarný úhyn tolstolobikov, ktoré väčšinou mrú na starobu a v našich podmienkach nemajú prirodzeného predátora,“ povedal Bocák. Objasnil, že ide o rybu nasadenú za účelom požierania vodného rastlinstva a rias. Tvrdí, že tohtoročný úhyn predstavuje dvanásť kusov a v rámci rozsahu je oveľa menší ako vlaňajší.

„Žiaľ, keďže momentálne je zatopená zhruba pätina plochy, je to viditeľnejšie,“ poznamenal. Vzápätí pripomenul, že za rybiu osádku, rovnako tiež odstraňovanie uhynutých kusov, je zodpovedný Slovenský rybársky zväz, s ktorým úzko spolupracujú. „V týchto dňoch uskutočňuje regulačné odlovy. Pripravuje tiež lov na udice pre svojich členov tak, aby sa v letných mesiacoch, keď je voda najteplejšia, rybia osádka minimalizovala,“ povedal s tým, že pre zlepšenie podmienok v máji pristúpili k úprave výšky hladiny.

Od 5 gramov do 50 kíl

Marek Horčička, vedúci odboru ichtyológie a ekológie rybárskych revírov Slovenského rybárskeho zväzu reagoval, že prípad je zbytočne nafúknutý. „Uhynulo tam možno desať väčších tolstolobikov a nejakých päť kaprov, škody sú minimálne. Tieto veľké ryby hynú každú jar na starobu, prípadne majú slabý kondičný stav,“ poznamenal.

V Ružinej sa podľa neho nič zlé nedeje a ide o obyčajné šírenie dezinformácií. Vysvetlil, že momentálne tam urobili tri odlovy elektrickým agregátom. Komplexne to plánovali uskutočniť už 21. marca, no pre pandémiu sa tak nestalo. „Musí byť pri tom sto aj viac ľudí, nehovoriac o potrebnej technike v podobe žeriavov a šiestich veľkých kamiónov na prepravu rýb. Vôbec to nie je také jednoduché. Uvidíme, ako sa uvoľnia opatrenia a či bude možné vykonať výlov. Limitovaní sme aj teplotou vody a okolitého prostredia,“ vraví.

Pokračoval, že v prípade priaznivých podmienok by výlov možno stihli urobiť ešte do konca mája. „Ak by nám počasie neprialo, zrejme potom až na jeseň. Urobili sme opatrenia, aby tam dovtedy vydržali a dali sme to znovu napúšťať. Tým, že je sucho, nejde to veľmi rýchlo, ale postupne sa nádrž napĺňa,“ podotkol Horčička. Momentálne je podľa neho v nádrži od 30 do 50 ton rýb. „Plávajú tam okrem tolstolobikov, zubáče, kapry, šťuky, úhory. Sú tam jedince od 5 gramov do 50 kíl. V kusoch je ťažko povedať, koľko ich tam je,“ dodal.