Poprad odchádza zo Združenia miest a obcí Slovenska

Poslankyni mestského zastupiteľstva Tatiane Husárovej (nezávislá) je veľmi ľúto, že mesto Poprad vystúpi zo ZMOSu. „Mnohé mestá sú členmi oboch združení a majú z toho značné benefity,“ uviedla s tým, že ZMOS len za posledné dva mesiace presadil niekoľko aktivít, ktoré boli mimoriadne nápomocné práve pre mestské samosprávy.

Poslanci zároveň odsúhlasili návrh vstupu mesta do Únie miest Slovenska (ÚMS). Mesto Poprad už od roku 2008 intenzívne spolupracuje aj so záujmovým združením ÚMS, ktorého však nie je členom. Po vyhodnotení tejto situácie mesto dospelo k názoru, že pre Poprad nie je potrebná takáto duplicitná väzba. Z väčších miest sú členskými mestami napríklad Košice, Prešov, Banská Bystrica, Žilina, Martin, Prievidza, Bratislava, ale aj susedné mestá Kežmarok a Liptovský Mikuláš. Informuje radnica na svojej stránke.

„Myslím si, že výhodou vstupu do ÚMS bude to, že únia zastupuje len mestá, v ZMOS-e to funguje úplne inak, keď obce vždy prehlasujú mestá, keďže je ich viac. V prvom rade máme patriť do únie miest, kde sú združené všetky mestá nad 50-tisíc obyvateľov," priblížil primátor.

Primátor Danko dostal ponuku členstva v prezídiu po vstupe do ÚMS. Mesto zároveň dostalo aj žiadosť o členstvo vo výbore pre európske projekty, vo výbore regionálneho rozvoja a odpadového hospodárstva. „Napriek tomu, že ešte nie sme členovia, už nás oslovili, aby sme pracovali aktívne v tomto združení," doplnil primátor. Ročne platilo mesto Poprad do ZMOSu členské 8 300 eur, do Únie miest Slovenska bude ročne platiť 6 700 eur.