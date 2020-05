Policajti chytili cyklistu s 3,25 promile alkoholu v krvi

Ako informovala polícia vo svojom statuse na sociálnej sieti, policajti Obvodného oddelenia z Trenčína a dopravní policajti počas tohto týždňa zistili u niekoľkých cyklistov požitie alkoholu.

Ako uviedla polícia, najviac namerali cyklistovi v Hornej Strede. Policajti u neho zistili 1,56 mg/l, čo predstavuje 3,25 promile alkoholu. Ostatným policajti namerali do jedného promile alkoholu. „Policajti následne so všetkými cyklistami, u ktorých zistili alkohol, spísali správu o výsledku objasňovania priestupku,“ priblížili. Dodali, že v správnom konaní na okresnom dopravnom inšpektoráte im hrozí pokuta do 800 eur.

Polícia v statuse cyklistov upozorňuje na to, že aj pre nich platia rovnaké sankcie za požitie alkoholických nápojov aj nad jedno promile. Výnimku majú, ak jazdia v zastavanom území obce a po ceste určenej pre cyklistov, a ak množstvo alkoholu pri dychovej skúške neprekročí hodnotu 0,24 mg/l, teda po prepočítaní 0,50 promile. Podotkli, že zákaz činnosti viesť motorové vozidlá nemôžu uložiť vodičovi nemotorového vozidla.