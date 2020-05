Ružinov otestoval učiteľov na koronavírus

Stredajšie testovanie odhalilo 17 podozrivých ľudí. Krvnému testu, ktorý zistí nielen aktuálnu infekciu, ale aj to, či človek ochorenie už prekonal, sa v priebehu stredy a štvrtka podrobilo 800 pracovníkov v školstve. Všetky testy hradila súkromná laboratórna spoločnosť Alpha medical. Ukázalo sa, že predbežne tridsiatka sa s ochorením už stretla.

„U 17 z nich sa ukázala hraničná hodnota látok IgA, čiže je možné, že u nich ochorenie ešte prebieha,“ priblížil generálny riaditeľ spoločnosti Peter Lednický. Podozriví sa preto ešte podrobia genetickým testom, ktoré definitívne potvrdia alebo vyvrátia podozrenie na koronavírus. U zvyšných 13 testovaných sa zistila vybudovaná imunita voči ochoreniu, teda hodnotu látok IgA majú nízku.

VIDEO: Riaditeľka jednej z materských škôl Iveta Brodzianska možnosť dať sa otestovať privítala.

Starosta mestskej časti Martin Chren priznal, že ho vysoké číslo prekvapilo. „Od výsledku sa potom bude odvíjať, koľko škôl a škôlok nakoniec otvoríme,“ skonštatoval Chren. Definitívne výsledky by mali byť známe do pondelka. Ak sa niekde potvrdí pozitívny prípad, Chren uistil, že zariadenie neotvorí. Testovaní už totiž boli v kontakte s kolegami pri prípravách budov na príchod žiakov. „Ak by šlo o viacero škôl a škôlok, zasadne krízový štáb mesta a rozhodneme sa, čo ďalej,“ naznačil jeden zo scenárov Chren. Ten bude zároveň trvať na tom, aby prípadne netestovaní zamestnanci nemohli nastúpiť do zamestnania.

Riaditeľka materskej školy Prešovská/Pal­kovičova Iveta Brodzianska možnosť dať sa otestovať privítala. „Keď sa u nás objavili prvé prípady, bolo to veľmi prekvapivé. Spočiatku to bolo veľmi hektické, pretože sme materskú školu museli okamžite zatvárať v spolupráci s regionálnym úradom verejného zdravotníctva,“ spomína riaditeľka, ktorá sama ochorenie prekonala. Musela tak rýchlo zabezpečiť, aby zamestnanci ani deti neprišli v pondelok do škôlky.

Do práce sa vracia aj s pochybnosťami. „My budeme testovaní, ale deti nevieme. Učitelia sa tak budú musieť chrániť a byť veľmi opatrní a dodržiavať všetky hygienické opatrenia. Rovnako do škôlky budú prichádzať rodičia, verím, že aj oni budú dodržiavať všetky opatrenia,“ uzavrela Brodzianska. Do práce by malo v pondelok nastúpiť všetkých 20 učiteliek, vrátane tých vo vyššom veku.