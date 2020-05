V Bystranoch a Žehre žiaci zostanú doma

VIDEO: V Bystranoch sa brány školy neotvoria.

„Zriaďovateľ schválil otvorenie, robili sme si prieskum a napokon by do školy prišlo iba 13 školákov. Pritom do nultého až piateho ročníka chodí vyše tristo žiakov. Takže škola zostane zatvorená,“ mrzí situácia riaditeľku Júliu Čurillovú zo ZŠ v Bystranoch. Rodičov sa snažila presvedčiť, aby deti prišli do školy, nielen ona, ale aj sociálne terénne pracovníčky. Chápe obavy, keďže väčšina školákov pochádza z osady, ktorá bola niekoľko týždňov v karanténe.

„Čakala som takúto reakciu, a to nielen kvôli vírusu, ale aj preto, že nástup je dobrovoľný, čo mnohí využili. Som z toho nešťastná, pretože sme sa poctivo pripravovali,“ uviedla Čurillová, ktorá spolu s kolegyňami a so sociálnymi pracovníčkami bude naďalej pokračovať v dištančnej forme štúdia.

„Rodičov a deti musím pochváliť, pretože spolupracujú. V stredu dostanú pracovné listy a všetko prinesú vyplnené,“ teší Čurillovú. Školu vo štvrtok popoludní navštívil aj minister školstva Branislav Gröhling, ktorý sa stretol s personálom a privítali ho aj niektoré deti. „Chceli sme ísť do školy, aby sme sa stretli so spolužiakmi. Nechcelo sa nám už učiť z domu, sme smutné,“ zhodli sa sestry štvrtáčky Samanta a Antónia Dunkové.

V Bystranoch majú aj dve materské školy, aj tie zostanú zatvorené. Do jednej sa totiž prihlásili iba dve, do druhej štyri deti.

Žehra nie je zriaďovateľom základnej školy, ale elokované pracovisko tam má ZŠ SNP zo Spišských Vlachov. Aj keby bol záujem zo strany žiakov a rodičov, nedovolila by to aktuálna situácia. „Priestory budovy využívame ešte stále ako karanténne centrum,“ vysvetlil prednosta Žehry Miloš Pacovský. V obci neotvoria ani materskú školu, pretože sa nachádza v tesnej blízkosti karanténneho centra.

