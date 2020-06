V Košiciach bez zvončeka, V Žiari nad Hronom plní očakávania

VIDEO: Otváranie škôl a škôlok v Košiciach.

Tešili sa na spolužiakov a panie učiteľky, no ranné vstávanie prváčikov z košickej Základnej školy na Hroncovej ulici nepotešilo. Potešila ich čokoládka, ktorú dostali k Medzinárodnému dňu detí.

Hoci ešte minulý týždeň mnohí riaditelia škôl avizovali obavy z ranného filtra, keď si žiaci dezinfikovali ruky a merali im teplotu, v tejto základnej škole deti takmer nestáli v rade.

„Veľmi som sa tešil, najviac na spolužiakov, ale ráno sa mi nechcelo vstávať,“ priznal prváčik Alexej Suchá. Budenie sa nepozdávalo ani jeho spolužiačke Lianke Csorbovej. „Neviem ani, na čo sa teším. Na to, že máme dnes MDD, aký nám pripravila pani učiteľka program a strašne chcem vidieť spolužiakov,“ tešila sa Lianka.

Vladimír Mosorjak nemal žiadne obavy dať dcéru do školy. „Dostane sa opäť do tempa, stretne sa so spolužiakmi a už sa aj tešila na učenie v škole. Manželka sa s ňou učila doma, čo bolo super. Výhodou bolo to, že mohli kedykoľvek hodinu prerušiť, urobiť si prestávku a ísť sa napiť alebo najesť,“ povedal Mosorjak.

Aj Andrea Pešáková je rada, že jej dcérka mohla ísť opäť do školy. „Myslím si, že tie opatrenia strašia skôr rodičov ako deti,“ zamyslela sa a aj keď ona obavy nemala, chápe, že niektorí rodičia sa radšej rozhodli svoje dieťa nedať do školy. „My sme nemali obavy, pretože máme úžasného riaditeľa. Pripravil inštruktážne videá, ako ráno postupovať a čo deti čaká, dokonca sme absolvovali aj on-line stretnutie rodičov, na ktorom sme boli ubezpečení, že všetko je v poriadku,“ konštatovala Pešáková.

VIDEO: Škola otvorená, bezpečnosť zaručená – ZŠ Kalinčiakova v Bratislave.

Inštruktážne videá

Na Základnej škole Hroncova bude prevádzka od 7. do 16. hodiny, pričom pripravené sú tri vchody, kde sa vykonáva zdravotný filter, aby ho ráno do ôsmej stihli absolvovať všetci žiaci.

„Do školy nastúpilo 260 žiakov 1. až 5. ročníka, čo predstavuje 80 percent z celkového počtu. Prípravy sme zvládli dobre, najväčší problém bol zohnať dostatočný počet papierových utierok na ruky, máme teplomery a dali sme dokonca urobiť aj piktogramy a urobili sme aj značky na rozstupy pri vchode aj toaletách. Pre žiakov a ich rodičov sme pripravili aj inštruktážne videá, aby vedeli, kto kde má ísť, cez ktorý vchod,“ uviedol riaditeľ školy Martin Fazekaš.

V škole bude bloková výučba, počas ktorej bude mať jedna učiteľka triedu celý deň a budú opakovať učivo, ktoré sa učili on-line, alebo čitateľskú, prírodovednú alebo inú gramotnosť. Riaditeľ má pre školákov aj dobrú novinu. „Zvonček nebude zapnutý. Chceli sme sa vyhnúť tomu, aby celá škola mala prestávky naraz. Celý harmonogram vyučovania si rieši učiteľka a bude na jej rozhodnutí, kedy urobí deťom prestávku,“ doplnil Fazekaš. Prváci sa budú učiť do 10.45, druháci, tretiaci a štvrtáci o hodinu dlhšie a piataci budú mať päť hodín, ktoré sa budú končiť o 12.30.

Na svojich prváčikov sa tešila učiteľka Silvia Schwarczová. „Bola som s nimi v kontakte, keď sme sa učili on-line. Je však oveľa lepšie vidieť ich v triede, stretnúť sa s nimi a nemať kontakt iba cez monitor,“ teší Schwarczovú, ktorá k prvému stretnutiu a k Medzinárodnému dňu detí pripravila pre deti sladkú maškrtu. „Myslela som aj na rodičov, ktorí dostanú darček ako poďakovanie, že zvládli dištančné vzdelávanie,“ prezradila Schwarczová.

Detské úsmevy

Na „svoje“ detičky sa tešili učiteľky Alena Kročková a Vlasta Mešterová z Materskej školy na Muškátovej ulici 7 v Košiciach. „Chýbal mi priamy kontakt s našimi deťmi,“ priznala Kročková. Jej kolegyňa sa tešila, že detičky uvidí po takom dlhom čase. „Až som prekvapená, ako nám podrástli. Ale nevedela som sa dočkať ich úsmevov a hlasov,“ tešila sa Mešterová.

Žiadne z detí ráno podľa riaditeľky škôlky Moniky Varcholovej nemalo teplotu a ranný filter prebehol bez problémov. „Snažili sme sa uspokojiť všetkých rodičov. Nastúpilo 91 detí, sú rozdelené v siedmich skupinách. Za bežných podmienok máme v materskej škôlke 166 detí. Do práce nenastúpili dve pedagogičky, ktoré patria do rizikovej skupiny,“ uviedla Varcholová, ktorá ocenila, že zriaďovateľ, mesto Košice, zabezpečil dezinfekčné prostriedky, papierové vreckovky a ďalšie potrebné pomôcky.

Košice sú najväčším zriaďovateľom škôl na Slovensku, pričom až dve tretiny rodičov prejavili záujem o to, aby ich deti nastúpili 1. júna do školy. Odbor školstva košickej radnice zozbiera do štvrtka údaje o počtoch detí. V prípade, že bude možné doplniť kapacity, oslovia riaditelia jednotlivých školských zariadení tých rodičov, ktorí nemohli dať deti do školy alebo škôlky v prvej fáze. Ide o mamičky na materskej dovolenke alebo nezamestnané. Košická radnica uvažuje aj o možnom testovaní pedagogických aj nepedagogických zariadení v meste do začiatku nového školského roka, aby rodičia nemali žiadne obavy. Podľa primátora Jaroslava Polačeka všetko bude závisieť najmä od finančných možností mesta.

Deťom chýbalo vyučovanie aj učiteľky

Rušno bolo pred Základnou školou Dr. Janského v Žiari nad Hronom, ktorá je zameraná na prírodné vedy. Bežne ju navštevuje 405 žiakov, v júni sa ich prihlásilo 199.

V pondelok ráno čakali v rade desiatky detí, kým im učiteľky postupne merali teplotu, skontrolovali, či majú dve rúška a vyhlásenie podpísané rodičmi. Po vstupe do budovy si každý musel dezinfikovať ruky. Vyhlásenie o svojom zdravotnom stave museli doniesť aj učitelia, ktorí si každé ráno merajú teplotu ešte doma, teda pred odchodom do práce. Ak by sa necítili dobre, dajú to vedeniu školy vedieť a tá kontaktuje náhradníkov.

Pred školou postávalo viacero rodičov. „Mám piataka a štvrtáka, obidvaja sa veľmi tešili. Vstali už o piatej ráno, pričom nemuseli. Takto som ich nikdy predtým nezažila,“ smiala sa mama dvoch synov Anna Németová. Mierne zdržanie jej neprekážalo, podľa nej to všetko išlo hladko. „Trvalo len pár minút, kým sa chlapci dostali dovnútra. Je to dobre zorganizované,“ podotkla. Obavy vraj nemá žiadne. „Som zdravotníčka a zistilo sa, že deti nákazu neprenášajú. Vlastne sa to nepotvrdilo,“ doplnila s tým, že mesiac v škole žiakom, pred veľkými prázdninami, určite pomôže.

„Sedieť doma takú dlhú dobu je nudné a hrozne únavné. Nie je to žiadna zábava,“ posťažovala sa piatačka Hana Nezhodová, ktorá sa teší najmä na kamarátov. „A budem aj o niečo múdrejšia,“ poznamenala. Podobne reagovala tiež jej spolužiačka Nela Kúštiková. „Dlho sme sa s ostatnými nevideli, kamaráti mi už chýbali. Rovnako aj normálne vyučovanie a učiteľky,“ povedala.

Na nástup žiakov dozeral aj riaditeľ školy Marek Baláž. „Sme plní očakávaní, čo nám tento deň prinesie. Uvidíme, ako si žiaci plnili úlohy, či sú pripravení, skrátka, v akej forme prišli,“ hovorí s tým, že všetko sa snažili urobiť tak, aby sa deti cítili nielen bezpečne, ale aj dobre. Keďže majú len jeden vchod, ranný príchod museli rozdeliť na niekoľko časových pásiem.

„Tomu sme prispôsobili aj skladbu vyučovacích hodín. Tá prvá je celá o spoznávaní aktuálnej situácie a komunikácii. Druhá už prebieha úplne normálne, opakuje sa učivo a je veľký priestor pre žiacke otázky,“ vysvetlil Baláž. V rámci možností majú v pláne učiť deti čo najviac vo vonkajších priestoroch.

„Telesnú výchovu budeme mať na ihriskách v areáli školy, niektoré iné predmety sa môžu učiť v altánku,“ objasnil. Do vyučovania zahrnuli všetky predmety, hudobnej a výtvarnej výchove sa budú venovať väčšinou na prvých hodinách. S ochrannými prostriedkami vraj škola problém nemá. „Z hmotných rezerv sme zatiaľ nič nedostali, ale v spolupráci so zriaďovateľom sa nám podarilo všetko zohnať,“ povedal. Zároveň pochválil disciplinovanosť žiakov aj rodičov. „Prvý deň sme zvládli úplne v pohode, lebo dodržali časové intervaly a neposielali deti do školy o dvadsať minút skôr, ako mali určené,“ dodal riaditeľ.

Asi najviac sa na školské lavice tešili prváčikovia. Potvrdila nám to ich učiteľka Soňa Bistová. „Momentálne mám v triede osemnásť žiakov, rozdelení sú jednotlivo podľa daného usmernenia. Všetci sú zdraví a verím, že sa im bude dariť,“ povedala.

Radostné detské výkriky na školskom dvore a rodičia s plecniakmi v rukách či na chrbte. Svoje brány v pondelok otvorila aj Základná škola s materskou školou Kalinčiakova v Bratislave.

Do školy sa na Medzinárodný deň detí vrátilo 150 žiakov a škôlkarov, čo predstavuje 50 percent najmenších a 61 percent žiakov prvého až piateho ročníka. „Takže je to úplne v pohode na takú veľkú budovu, akú my máme. Zamestnanci sú v práci všetci, u nás nikto neodmietol nastúpiť do práce,“ zhrnul riaditeľ školy Dušan Noga.

Prví učitelia a zamestnanci školy začali do práce prichádzať krátko po šiestej hodine ráno, medzi prvými bol aj riaditeľ. Ten po viac ako dvoch mesiacoch otváral dokorán veľkú dvojkrídlovú zelenú bránu školy. „Všetci sa do školy tešia, aj keď to bolo spočiatku trochu hektické. Nie všetci sú technicky takí zdatní, aby mohli hneď zvládnuť dennú a on-line výučbu súčasne. Našťastie je tu dobrý kolektív a za dva týždne rýchlo do systému nabehli,“ pochválil svojich zamestnancov Noga.

Hodina trvá 60 minút

Žiaci ráno prešli filtrom. Učiteľka pri vchode do školy zbierala od rodičov vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa a nasmerovala žiaka k prístroju na meranie teploty. „Až v nedeľu sa nám ho podarilo presvedčiť, aby hovoril po slovensky,“ smial sa riaditeľ. Prístroj zablikal na zeleno, ak nemal žiak zvýšenú teplotu a ak mal nasadené rúško. Na príchod rodičia nemali stanovený presný čas. Do školy začali prichádzať krátko po siedmej hodine ráno. „Máme deti aj z pohraničných oblastí, z Maďarska, tam je ťažko určiť presný čas príchodu, keď nevieme, aká bude situácia na hraniciach,“ vysvetlil riaditeľ. Škôlkari mohli vchádzať štyrmi vchodmi, žiaci mali vyhradený jeden hlavný vstup do budovy.

Deti sa po kontrole presunuli do tried tak, aby sa nepremiešali. Dĺžka hodín však nie je štandardná, netrvá 45, ale 60 minút. „Vyučujúci si určí, kedy dá prestávku a akým spôsobom ju spraví,“ priblížil riaditeľ. Pre piatakov vyhradila škola tretie poschodie, pre prvý stupeň je k dispozícii druhé poschodie budovy. Na menších žiakov čakajú triedy s lavicami, za ktorými budú sedieť deti po jednom. Piataci sedia po dvoch, vo veľkých širokých laviciach. „Deti sme deliť nemuseli, skôr sme triedy spájali,“ uviedol Noga.

Dezinfekcia za tisíce eur

Žiaci, ktorí zostali doma, majú možnosť sledovať vyučovanie on-line. „Učiteľ má nasadené slúchadlá, mikrofón a takže ho počujú aj deti doma. V triedach, kde máme webkamery, ho môžu sledovať aj vizuálne,“ vysvetlil Noga. Vyučujúci tak môže deťom klásť otázky a skúšať ich aj cez internet. On-line vyučovanie je aj naďalej zaistené pre ročníky šesť až deväť.

Riaditeľ priznal, že zabezpečenie dezinfekcie stálo školu nemálo peňazí. „Len dezinfekcia celej budovy stála 3 000 až 3 500 eur,“ spresnil Noga. Zásoby dezinfekcie na prvý týždeň si škola pripravila sama, časť prostriedkov zabezpečí aj miestny úrad. „Plánovali sme letnú školu, ale v júli sa bude robiť rekonštrukcia, takže budeme môcť otvoriť najskôr v auguste, a to budeme robiť skôr denné tábory,“ zhrnul riaditeľ.

Učitelia sa vracajú do práce s radosťou, ale aj s obavami o svoje zdravie a o zdravie detí v škole. „Určite sa všetci tešíme na deti, ale aj na svojich kolegov a rodičov. Aj sme sa na tento deň špeciálne pripravovali, keďže je MDD, tak deti dostanú aj malé darčeky,“ prezradila Eva Rusnáčiková, triedna učiteľka prvákov. Za mesiac vyučovania sa chce skôr zamerať na opakovanie vedomostí, a to hravou formou. „Možno pôjdeme aj von, vzhľadom na počasie by to bolo vhodné, ale uvidíme, ako budeme môcť deti rozdeliť,“ dodala učiteľka. Rodičia a žiaci počas posledných dvoch mesiacov podľa nej spolupracovali a snažili sa situáciu zvládnuť. „,,Všetci sa snažili, aby to prebiehalo čo najviac v normále,“ uviedla Rusnáčiková.

Žiaci sa do školy tešia. „On-line vyučovanie som dobre zvládol, teraz sa najviac teším na kamarátov. Ale na učenie sa neteším,“ uzavrel prvák Filipko.