K Cypriánovej lekárni pribudne aj kláštorný pivovar

V spolupráci s poľským partnerom sa podarilo získať takmer 960-tisíc eur a z nórskych grantov 1,1 milióna eur. Práce na oboch projektoch budú prebiehať súbežne.

„Naposledy sme investovali do rekonštrukcie v rokoch 2009 až 2012. Vymenila sa časť strechy, zmodernizovali sme sociálne zariadenia, vytvorili informačnú miestnosť, kongresovú sálu a opravili časť fasády na dvoch objektoch. Odvtedy sme sa pokúšali získať peniaze na pokračovanie prác, žiaľ, neúspešne,“ hovorí Milan Gacík, riaditeľ múzea a neziskovej organizácie Cyprian, ktorá prevádzkuje múzeum.

Projekt, ktorý sa realizuje v spolupráci s poľskými partnermi, ráta so stavebno-technickou obnovou časti historických budov komplexu kláštora, ako sú fasády, strešná krytina, vonkajšie dvere a okná.

„Súčasťou bude aj obnovenie kláštornej záhrady do pôvodnej historickej podoby z 18. storočia. Pribudnú chodníky, lavičky, stojany na bicykle či umelecká skulptúra zobrazujúca mnícha Cypriána,“ vymenováva Gacík. V pláne je aj prepojenie s prístaviskom pltí a v spolupráci s Pieninským národným parkom pribudnú aj informačné tabule o faune a flóre. "Na prvom nádvorí chceme vybudovať trasy a technické zariadenia, ktoré budú bezbariérové, pričom sa to týkať nebude iba imobilných ľudí, ale aj zrakovo či sluchovo postihnutých návštevníkov,“ dodal Gacík.

Zatraktívnenie kláštora prinesie druhý projekt v hodnote 1,1 milióna. Projekt Červený Kláštor – znovuzrodený, má zásadným spôsobom zmeniť doterajšiu podobu niekoľkých objektov a vybraných častí kláštora kartuziánov.

„Zatraktívnia sa niektoré objekty kláštorného areálu pre návštevníkov. Vznikne aj nová expozícia o príbehu kláštora, kde budú v citlivej forme použité aj nové technológie,“ pokračuje riaditeľ múzea.

Mnísi vyrábali v kláštore pivo, vznikne preto aj kláštorný pivovar a fermentáreň medoviny. V Cypriánovej lekárni, manufaktúre na produkty z liečivých rastlín, budú vyrábať rôzne tinktúry a čaje. "Prenajali sme si aj pozemok, kde vysadíme bylinky. Vznikne aj tvorivá dielňa a tiež kláštorná škola, kde sa budú vyučovať dejiny a história,“ objasňuje plány Gacík.

So samotnými prácami by sa podľa riaditeľa malo začať na jeseň, zrealizovať sa však musí ešte verejné obstarávanie. „Počas zimných mesiacov sa budeme snažiť, aby sa predovšetkým riešili interiéry a v lete fasády budov. Bude to náročné na logistiku, no nechceme prerušovať prevádzku a stratiť návštevníkov,“ doplnil Gacík.